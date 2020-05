PM: Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 — Das Remaster ist ab dem 4. September auf Xbox One erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist an der Zeit, wieder aufs Board zu steigen! Skateboard-Pate Tony Hawk und Vicarious Visions – das Studio hinter der Crash Bandicoot-Trilogie – bringen gemeinsam Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2 zurück. In verbesserter Grafik, 4K-Auflösung und einer Bildrate von 60fps geht es für Dich wieder zurück auf die Straße – oder in Dein Kinderzimmer mit altem Röhrenfernseher, auf dem Du nächtelang das Original gezockt hast.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2 erscheinen am 4. September 2020 für Xbox One. Dich erwarten die originalen Levels von damals, Skater, Tricks, Modi und der mittlerweile legendäre Soundtrack. Darüber hinaus steht Dir ein brandneuer Online-Multiplayer-Modus zur Verfügung

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2 bieten Dir alle Pro-Skater des Originals: Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska…und natürlich Tony Hawk.

Jeder Skater kommt mit seinem eigenen Markenzeichen – von Geoff Rowleys Darkslide Grind bis hin zu Tony Hawks legendärem 900. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Skater überdies einige neue Tricks gelernt, darunter den Revert, Lip Tricks und den Wall Plant, die Deine Trickkiste um ein großes Combo-Repertoire erweitern.

Mit dem Warehouse oder dem Bullring enthält das Remaster sowohl die Levels aus den ersten beiden Titeln als auch alle Songs der Originale für das ultimative 2000er Nostalgie-Feeling. Spiele die Levels solo mit alten und neuen Missionen, mit einem Kumpel im lokalen Koop- oder im neuen Online-Multiplayer-Modus.

Create-A-Skater und Create-A-Park sind ebenfalls mit von der Partie – inklusive neuer Funktionen. Im Create-A-Park-Editor lässt Du Deiner Fantasie freien Lauf und baust Deinen eigenen Skatepark mit unzähligen Möglichkeiten. Deine Kreationen teilst Du im Anschluss online mit Deinen Freunden.

Die Profis sind natürlich cool, in Create-A-Skater bastelst Du allerdings Deinen eigenen Skater. Mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und den typischen Skater-Marken tobst Du Dich bei Create-A-Skater kreativ aus.

Ab heute erhältst Du bei der digitalen Vorbestellung von Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2 noch vor dem offiziellen Start Zugang zur Warehouse Demo – ein genaues Datum wird noch bekanntgegeben. Rechne aber damit, dass Du bereits im Laufe des Sommers über die Halfpipes grinden wirst.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 und 2 ist zum Launch für 39,99 Euro erhältlich, eine digitale Deluxe-Version erscheint für 49,99 Euro und enthält einzigartige Extras sowie Ausrüstung. Der Titel steht ab dem 4. September 2020 im Microsoft Store für Dich bereit.