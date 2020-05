Harvest Moon - One World erscheint 2020 exklusiv für Nintendo Switch

Switch

Das Titelbild stammt aus Harvest Moon - Licht der Hoffnung

Wie Nintendo in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dürfen Hobby-Bauern wieder frohlocken. Noch in diesem Jahr soll mit Harvest Moon - One World eine neuer Ableger der ehemals so beliebten Landwirtschafts-Spielereihe erscheinen. Vertrieben wird das Spiel von Rising Star Games, als Entwickler sind abermals Natsume tätig.

Hiro Maekawa, President und CEO von Natsume, hat folgendes zur Ankündigung zu sagen:

Harvest Moon - One World ermöglicht es SpielerInnen, die Welt von Harvest Moon auf neue Art und Weise zu erleben. Wir sind überzeugt, dass diese Welt sowohl Fans als auch Neulinge der Serie ansprechend finden. Harvest Moon hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt, dabei aber immer den traditionellen, familienfreundlichen Spaß am bäuerlichen Leben bewahrt, für den die Serie bekannt ist. Mithilfe der neuen Engine und der neuen Grafik wird das Spieleerlebnis noch weiter aufgewertet. Wir freuen uns jetzt schon darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu Harvest Moon: One World bekanntzugeben.

Harvest Moon - One World wird noch 2020 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Dank einer neuen Grafik-Engine soll der Teil auch grafisch einen Sprung machen. Spielszenen wurden bisher noch nicht gezeigt.