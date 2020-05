PM: 5 Gründe, warum DIRT 5 mehr als nur ein Offroad-Rennspiel ist (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Chris Groves:

Chris Groves hier, Lead Social and Community Manager für DIRT 5, das dieses Jahr auf den Markt kommt.

Das gesamte Team von Codemasters ist stolz auf seine legendären Rennspiele mit ihrem traumhaften Handling und dem realistischen Motorsport-Nervenkitzel. Wir müssen euch nicht sagen, dass DIRT 5 aufregendes Offroad-Gameplay bieten wird – genau wie jedes andere Spiel der Serie seit Colin McRae Rally 1998. Konzentrieren wir uns also stattdessen auf etwas anderes.

Das Gameplay von DIRT 5 ist diesmal eingebettet in eine stylische Spielkultur, durch die das Gesamtpaket viel mehr zu bieten hat als die Summe seiner Teile. Von der Optik über den Klang bis hin zu den Mitmach-Elementen – DIRT 5 bringt Vibes mit sich, die ihr von der Reihe so noch nicht kennt.

Kommt mit auf einen Kurztrip und erfahrt, was euch in der neuen Rennwelt von DIRT 5 erwartet.

1. Die Atmosphäre von DIRT 5

Was ihr in DIRT 5 erlebt, wird nicht nur bestimmt von dem Modus, in dem ihr spielt, dem Ort, an dem ihr euch befindet, und dem Auto, das ihr fahrt. Beim Laden von DIRT 5 fühlt es sich an, als würdet ihr in eine brandneue Spielkultur eintauchen, in ein stylisches Ambiente, in dem ihr ganz ihr selbst sein könnt.

Der Offroad-Rennspaß steht natürlich im Mittelpunkt: Wettbewerb und Erfolgshunger spielen also immer noch eine zentrale Rolle. Doch Gewinnen ist bei DIRT 5 nur der Anfang. Wir wollen sehen, wie ihr gewinnt, was ihr auf dem Weg zum Erfolg unternehmt, um eurem Ziel näherzukommen – ein Weg, der von der Atmosphäre in DIRT 5 geprägt ist und sich zweifelsohne in euer Gedächtnis einbrennen wird. Mit diesen Dingen verschafft man sich Aufmerksamkeit.

2. Echter Style

Klar, wir wollen euren Style sehen, aber wie sieht es mit dem Style von DIRT 5 aus? Nun, an jeder Ecke findet ihr Features, mal ziemlich auffällig, dann wieder dezent, die diesem Spiel genauso viel Style wie Substanz verleihen.

Unser offizieller Trailer für die Ankündigung von DIRT 5 zeigt eindrucksvoll, was euch erwartet. Auffällige Farben, abgefahrene Grafiken und rhythmische Übergänge? Macht euch bereits für all das – und vieles mehr. Der Song “Time To Dance (Sebastian Remix)” von The Shoes liefert einen dynamischen Soundtrack, über den wir euch unbedingt noch mehr erzählen wollen. Und dann sind da ja noch die Autos: GT-Helden, holprige Buggys, klassische Rallye-Legenden und vieles mehr.

Stylische Action ist da vorprogrammiert. Einige Autos verfügen über spezifische Lackierungen, entworfen von weltberühmten Digitalkünstlern, die wir mit ins Boot geholt haben. Auch die Orte, die im Trailer zu sehen sind (New York, China, Norwegen), bieten extreme Wetterbedingungen, atemberaubende Aussichten und dynamische Tageszeitoptionen.

TL;DR – jeder Aspekt von DIRT 5 ist vom Streben nach stylischer Perfektion geprägt. Jetzt wird klar, was ich meine, oder?

3. Die DIRT 5 Karriere – Ruhm muss man sich erkämpfen

Bei DIRT 5 geht es darum, Teil eines großen Ganzen zu sein. Das gilt besonders für den Karrieremodus.

Es ist eine Sache, im Zentrum der stylischen und ausdrucksstarken Welt von DIRT 5 zu stehen. Aber es ist eine ganz andere, sich diesen Platz auch zu verdienen. Mit unserem Karrieremodus taucht ihr ein in eine fesselnde Erzählung mit stargespickter Synchronbesetzung, darunter die Legenden Troy Baker und Nolan North sowie Ikonen aus der Automobilwelt.

Auf einer Reise voller bekannter Namen, großer Persönlichkeiten und gewaltiger Hindernisse liegt es an euch, mit furchtlosen Fahrmanövern und unglaublichem Können dafür zu sorgen, dass niemand euren Namen vergisst.

Baker, North und andere schaffen die Voraussetzung dafür, dass ihr euch von unbekannten Rennteilnehmern zu berühmt-berüchtigten Champions wandelt – doch nicht jeder auf eurem Weg ist bereit, den Ruhm mit euch zu teilen. Die Welt von DIRT 5 wartet auf euch. Nun ist es an euch, zu beweisen, dass ihr dieser Welt gewachsen seid.

4. Spielen wir ein Spiel

Die Atmosphäre in DIRT 5 schafft ein ausdrucksstarkes, kreatives und verspieltes Ambiente – online oder offline, alleine oder mit Freunden.

Setzt euch mit euren Kumpels auf die Couch, spielt offline mit bis zu vier Spielern im Split-Screen-Modus und sorgt so für epische Action. Oder tretet online gegen die ganze Welt an – in Rennen und anderen innovativen Modi, die wir euch in Kürze vorstellen werden. Mit unserem speziellen Fotomodus und einem nuancenreichen Lackierungseditor könnt ihr eure spielerische Kreativität abseits der Piste zum Ausdruck bringen.

Teilt diese Momente mit euren Freunden und der ganzen Welt und zeigt, dass der spielerische Style von DIRT 5 euer Zuhause ist. Oh – und bleibt auf dem Laufenden, um noch mehr über unseren spielerischen Elemente zu erfahren, denn so etwas habt ihr bei DIRT bisher noch nicht gesehen.

5. Alles, nur noch besser

Dreist und furchtlos, laut und verschwenderisch: Macht euch bereit für eine Offroad-Welt der Superlative, die euch in ihren Bann ziehen wird. Wir bieten euch die Chance, loszulassen und euren ganz individuellen Stil zu leben, so laut und auffällig, wie ihr wollt, und stellen eure Erfolge, Kreationen und Vibes in allen DIRT 5 Communitys vor.

Von atemberaubender Atmosphäre und stylischer Spielkultur über die Möglichkeit, nach Lust und Laune zu driften und verrückte Stunts auszuprobieren bis hin zu der Gelegenheit, jedes vor euch liegende Gelände zu erobern – DIRT 5 gibt alles für euch. Seid ihr bereit, dasselbe zu tun?