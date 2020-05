PM: So wurde das PS VR Sequel Pixel Ripped 1995 als perfekte Hommage an die 90er erschaffen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Barbara Framil:

Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Pixel Ripped 1995 am Dienstag, dem 19. Mai 2020 auf PS VR in Europa erscheint! Aus diesem Grund wollen wir euch einiges über unseren neuen Co-Protagonisten David verraten. Zudem gibt es Einblicke in die Entwicklungsarbeit und wie wir die Welt von 1995 in die Köpfe unserer Spieler zurückbringen wollen.

In der Pixel Ripped-Serie ist Dot eine Videospiel-Heldin, die den Pixel Stone schützen muss. Das ist ein Artefakt, welches das Gleichgewicht zwischen der Spielwelt und der menschlichen Welt stabil hält. Als der böse Cyblin Lord die Macht des Steins für sich allein beansprucht, sucht Dot die Hilfe eines menschlichen Spielers, um den Bösewicht in beiden Welten zu besiegen.

In Pixel Ripped 1989 kämpfte Dot mit dem rebellischen Studenten Nicola aus England, aber jetzt ist es Zeit für David Keene, einen bescheidenen neunjährigen Jungen aus New Jersey, zu beweisen, dass er der beste Spieler von 1995 ist.

Virtual Reality hat die Kraft, uns an die faszinierendsten Orte zu bringen. Und dank Pixel Ripped haben wir die Möglichkeit, sogar durch die Zeit zu reisen. Als wir das Universum von David entworfen haben, wollten wir die Spieler in eine richtige Welt der 90er katapultieren, die sie durch die Augen eines kleinen Kindes entdecken. Die Umgebung sollte sich authentisch anfühlen, aber wir wussten auch, dass es mehr aufregende Elemente brauchte, als die Realität zu bieten hat.

Unser Ansatz war es, nicht nur in der Realität nach Informationen zu suchen, sondern herauszufinden, wie Serien und Filme die Zeit damals darstellen. Unsere Spieler können fantastische Augenblicke erleben. Kämpft euch durch den Laden, um das letzte Spiel aus dem Regal zu ergattern oder schlagt eure Freunde in coolen Arcade-Games. Nicht zu vergessen die Eltern, die wie aus einer Sitcom entsprungen sind, um das Leben des Kindes zu untermalen.

Der Wechsel von Nicolas autoritärer Schule zu Davids Winterferien mit seinen Eltern machte die Geschichte spontan zu einer viel intimeren Geschichte, die sich auf persönliche Beziehungen der Charaktere konzentriert. Im Gegensatz zu den satirischen Bösewichten von 1989 brauchten unsere neuen Charaktere Tiefe, um sich wie Menschen zu fühlen, die David wichtig waren.

Während der Spieletests haben wir noch relativ grobe Versionen des von uns aufgezeichneten Dialogs implementiert, um Feedback zu den Charakteren zu erhalten. Unser größter Kampf war mit Davids Mutter Karen, denn ihr übermäßiger Schutz und die Angst vor Technologie machen sie zu einer der größten Gegner.

Durch verschiedene Umschreibungen konnten wir feststellen, Karens Macken und Schwachstellen hinter der strengen Mutterfassade den Spielern half, sich besser auf sie zu einzulassen. Auch, wenn sie die Spiele schwieriger machen.

Dieser Prozess hat dabei geholfen, Karens Stimme zu finden. Seitdem ich ihren Part aufgenommen habe, hat sie einen Brasilianischen Akzent (von mir). Das gefiel auch unserem Lead Artist, der dann vorschlug, sie zur Latina zu machen. Die Idee kam im Team so gut an, dass sie schließlich zur Mexikanerin wurde.

Die Zusammenarbeit des Teams, verstärkt durch die unglaublich talentierte Synchronsprecherin Michelle Bonilla, hat Karen von einem Hindernis für das Gameplay zu einer lebendigen, unvergesslichen Figur gemacht.

Das Universum von Pixel Ripped 1995 zu entwerfen bedeutete viel Recherchearbeit, harte Arbeit und witzige Brainstorming-Sessions. Alles in allem bedeutete es, unser Herz in die Story fließen zu lassen. Die Leidenschaft unserer Creative Director Ana Ribeiro scheint durch jeden Winkel des Spiels und sie inspiriert und jeden tag dazu, diese Passion ebenfalls in das Game zu verweben.

Langsam aber sicher wurde die Welt von David eine Zusammenstellung unserer Kindheitserinnerungen, sodass ein kleines bisschen von jedem von uns darin steckt. Jetzt wollen wir euch dazu einladen, es auch ein Teil von euch werden zu lassen!

We können es kaum erwarten, eure Meinung zum Spiel nach dem release zu erfahren! Und wenn ihr schon mal hier seid: Erzählt uns in den Kommentaren gern ein paar eurer schönsten Erinnerungen als ein Gamer der 90er Jahre!