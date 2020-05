Creative-Assembly: Ausführliche NoClip-Doku erzählt uns die Geschichte

PC Linux MacOS

Die neueste Ausgabe der crowdgefundeten noclip-Dokumentationen dürfte nicht nur für den GamersGlobal-Chefredakteur interessant sein. In dem etwas über 50-minütigen Video befassen sich die Ersteller mit dem Werdegang des Studios Creative Assembly. Dieses steht als Entwickler hinter der Total War-Reihe, zeichnet aber auch für Titel wie Halo Wars 2 (im Test, Note: 8.0) und das völlig Genre-fremde Alien Isolation (im Test, Note: 6.5) verantwortlich.

Die Dokumentation beleuchtet nicht nur die Ideenfindung bei der Erstellung des ersten Total Wars, Shogun - Total War, sondern geht auch auf die Gedanken und Werdegänge ein, die schließlich zu den Warhammer-Ablegern führten. Und natürlich wird auch die Geschichte erzählt, wie es zu dem Einzelstück Alien Isolation kam, das in der GG-Community dank eines Teewagen-Vorfalls einen ganz eigenen Stellenwert genießt. Noclip beleuchtet auch die Aufteilung des Studios in zwei sehr unterschiedliche Teams, was aber das grundlegende Konzept der Firma ausmacht. Das komplette Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.