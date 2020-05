Star Wars - Episode 1 - Racer: Auf unbestimmte Zeit verschoben

PC Switch PS4 MacOS andere

Vor einigen Monaten wurde eine Umsetzung von Star Wars - Episode 1 - Racer für Switch und Playstation 4 angekündigt. Der 1999 zum damaligen Filmstart von Die dunkle Bedrohung erschienene Funracer basierte auf dem im Streifen vorkommenden Podracer-Rennen und war damals eines der besseren Spiele, das rund um Star Wars erschien. Die Neuauflage für aktuelle Systeme soll einige Verbesserungen bieten, aber hier hielt sich der Entwickler mit genauen Informationen bisher zurück.

Die Verschiebung erfolgt extrem kurzfristig. So sollte die Switch-Version heute veröffentlicht werden, während die Playstation 4 am 26. Mai durchstarten sollte. Nun verschob Publisher Aspyrn Media mit einer Twitter-Mitteilung den Start des Rennens auf unbestimmte Zeit. Als Grund werden die ungünstigen Entwicklungsbedingungen durch Heimarbeit angegeben. Ein neuer Termin wurde nicht mitgeteilt. Der Publisher verspricht per Twitter ein schnellstmögliches Update darüber.