Assassin's Creed Valhalla: Komponisten bekannt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Assassin's Creed Valhalla ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Assassin's Creed Valhalla wirft weiterhin seine axtförmigen Schatten voraus. Nach der langwierigen Enthüllung durch den Künstler Bosslogic und der leicht missglückten Vorstellung von Gameplay-Szenen auf der Xbox Series X, wurden mittlerweile auch die Komponisten des Soundtracks genannt.

Auf der Vorbestellerseite der Collector's Edition sind die mitgelieferten physischen Inhalte aufgeführt. Neben einem Echtheitszertifikat, einer Statuette von Hauptfigur Eivor, einer Ubicollectibles von Eivor samt Drakkar und einem Litografie-Set ist auch ein Soundtrack enthalten. Die Anzahl der enthaltenen Stücke sowie die Laufzeit der CD sind noch nicht bekannt, aber dass drei Komponisten Musik beisteuern, ist bereits ablesbar.

Mit Jesper Kyd hat Ubisoft dem Klangkünstler der ersten vier Spiele wieder an Bord des Drachenboots geholt. Jesper hat neben diesen Titeln auch die Musik zu vier Hitman-Spielen beigesteuert oder auch die weiten Ebenen der Borderlands vertont.

Sarah Schachner war an drei Soundtracks der Meuchelmörder-Reihe beteiligt: Assassin's Creed 4 - Black Flag, Assassin's Creed Unity und Assassin's Creed Origins. Weitere Kerben in ihren Komponisten-Bettpfosten schnitzte sie zum Beispiel mit den Filmen The Expendables 2 und Iron Man 3.

Mit Einar Selvik ist ein Neueinsteiger in die Assassinen-Welt zu verzeichnen. Bekannt ist er für die Musik seiner Band Wardruna, die auch in der Serie Vikings zu hören ist. Die Verknüpfung mit einem Wikinger-Spiel war also recht einfach herzustellen.