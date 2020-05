Ubisoft Forward als Ersatz für E3-Pressekonferenz angekündigt

Wie mittlerweile wirklich jeder gehört haben dürfte, hat die ESA die E3 2020 aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Auch ein digitales Event wolle man als Ersatz nicht abhalten. Kurz nach der Bekanntgabe, dass die Messe nicht stattfinden wird, hatten einige Unternehmen bereits angekündigt, eigene virtuelle Präsentationen abzuhalten, darunter auch Ubisoft. Nun hat der Konzern mit Ubisoft Forward den digitalen Event offiziell angekündigt.

Am 12. Juli 2020 ab 21 Uhr deutscher Zeit habt ihr also die Möglichkeit, einen Blick auf die neuesten Titel aus dem Hause Ubisoft zu werfen. Was genau dort zu sehen sein wird, das kann aktuell nur spekuliert werden. Als gesetzt dürften als Thema aber das kürzlich angekündigte Assassin's Creed Valhalla sein. Wer weiß, vielleicht sehen wir am 12. Juli ja sogar echtes Gameplay und nicht nur In-Engine-Szenen. Für weitere Informationen zum Umfang und Inhalt von Ubisoft Forward sollen wir in den nächsten Wochen die Social-Media-Kanäle von Ubisoft im Blick behalten.

Neben dem neuen Assassinen-Abenteuer ist uns Ubisoft aber noch zu einigen weiteren Titeln Material schuldig. So ist es nach der Verschiebung im Oktober 2019 verdächtig still um Watch Dogs Legion (in der Preview) geworden. Als neuer Release-Zeitraum wurde immerhin zwischen Juli und Dezember 2020 angegeben. Aber auch Titel wie Gods & Monsters und Rainbow Six Quarantine wurde nach ihren Verschiebungen mit keinen weiteren Infos bedacht. Das hängt sicherlich auch mit der Restrukturierung des Editorial-Teams von Ubisoft im Januar 2020 zusammen. Durch diese Maßnahme sollen die Spiele des Unternehmens weniger nach Schema F ablaufen und den Spielern neue Erfahrungen bieten.

Was auch immer Ubisoft für den 12. Juli 2020 geplant hat: Wir werden die Präsentation natürlich verfolgen und euch zeitnah mit Informationen versorgen.