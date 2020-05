Steam Summer Sale startet wohl am 25. Juni 2020

Pile-of-Shame-Stapler haltet eure Geldbeutel fest! Wie der Dataminer und Entwickler der Steam-Datenbank SteamDB Pavel Djundik herausgefunden haben will, wird der nächste Steam Summer Sale Ende Juni starten. Konkret gibt er als das Startdatum den 25. Juni 2020 an, enden soll die Spar-Sause am 9. Juli 2020. Seine Aussage fußt auf den Angaben von chinesischen Quellen, die er hat. Laut ihm sind seine Kontakte vollkommen zuverlässig und für ihn gilt das Datum als bestätigt.

Unterstützt wird die Prognose Djundiks vermeintlich von dem Twitter-Nutzer Avi Thour, der eben diese beiden Daten mit einem Screenshot unbekannten Ursprungs belegt. Abgesehen von den vermeintlichen Leaks des Datums würde der Zeitraum aber zum Summer Sale des letzten Jahres passen, dieser startete ebenfalls am 25. Juni und endete am 9. Juli. Sobald es offizielle Informationen gibt erfahrt ihr es natürlich auf GamersGlobal.