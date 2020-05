Empire of Sin: Rekrutiert John Romeros Ur-Großmutter für euer Imperium

PC Switch XOne PS4 MacOS

Mit seiner Mischung aus Rundentaktik und Wirtschafts-Sim erinnert Empire of Sin (in der Preview) nicht von ungefähr an Jagged Alliance von Sir-Tech. Im Spiel von Romero Games erobert ihr im Chicago der 1920er nach und nach Stadtteile, indem ihr Geschäfte wie Kneipen auf die blutige Tour der Konkurrenz abnehmt, diese verwaltet und vor neuerlicher feindlicher Übernahme beschützt. Dafür rekrutiert ihr auch Begleiter aus einem Kader illustrer Figuren.

Wie Game Director (und Sir-Tech-Veteranin) Brenda Romero und ihr Ehemann, der Doom-Papa, John Romero in einem neuen Trailer verraten, wird eine dieser Begleiterin Romeros Ur-Großmutter Elvira Duarte nachempfunden sein. Diese war laut Familienlegende eine exzentrische Person und zeitweise Bordellbetreiberin. Das Aussehen der Figur Elvira in Empire of Sin ist wiederum an John Romeros Großmutter angelehnt.

In dem am 10. Mai 2020 veröffentlichten Muttertags-Trailer seht ihr Elviras Kampffähigkeiten und weitere Vorteile, die John Romeros Ahnin euch in Empire of Sin bringt. Bis ihr selbst euer Gangster-Imperium aufbauen könnt, müsst ihr euch jedoch noch gedulden. Zuletzt wurde Empire of Sin ins dritte Quartal 2020 verschoben (Empire of Sin: Release in den Herbst verschoben).