Project Cars 3: Nachfolger für diesen Sommer angekündigt

PC XOne PS4

Project Cars 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Publisher Bandai Namco und die Entwickler der Slightly Mad Studios haben Project Cars 3 für PlayStation 4, Xbox One und PC für diesen Sommer angekündigt.

In dem neuen Serienteil wurde der Karrieremodus von Grund auf neu entwickelt. Im Gegensatz zu den Vorgängern, in denen ihr euch zu Beginn eurer Karriere einfach für eine Motorsportklasse entschieden habt, startet ihr hier ganz klassisch ganz unten. In eurer Karriere sollt ihr nach und nach zehn Fahrzeugklassen freischalten, nebenbei Erfahrungspunkte verdienen sowie Upgrade-Teile und neue Ereignisse freischalten. Wenn ihr dabei eine bestimmte Art von Ereignis nicht mögt, sollt ihr diese durch das Ausgeben von Spielwährung überspringen können. Auf diese Weise sollt ihr nicht gezwungen sein, Autos fahren zu müssen, die euch nicht gefallen. Explizit wird darauf hingewiesen, dass Mikrotransaktionen nicht vorgesehen sind.

Die Fahrphysik soll ähnlich wie bei den Vorgängern wieder eher anspruchsvoll sein. Weitere Details hierzu gibt es aber noch nicht. Sie sollen zeitnah folgen. In der Zwischenzeit könnt ihr den Trailer auf euch wirken lassen.