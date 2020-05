Doom Eternal: Update befördert „gestärkte Dämonen“ in fremde Kampagnen

PC Switch XOne PS4

Während der Gefechte verlangt Doom Eternal (im Test mit Wertung 9.0) von euch höchste Konzentration, was nicht zuletzt am Schwierigkeitsgrad liegt. In Zukunft könnte die Herausforderung (aber auch die Belohnung) noch etwas größer ausfallen, da Bethesda mit dem sogenannten „Update 1“, dessen Veröffentlichung auf allen Plattformen für Mitte Mai vorgesehen ist, ein neues Features einführt.

Im Detail handelt es sich hierbei um „gestärkte Dämonen“, was schlicht bedeutet, dass jener Widersacher, der euch in der Singleplayer-Kampagne ins kurzfristige Jenseits befördert hat, stärker wird. Allerdings tretet nicht ihr dieser neuen Dämonen-Version gegenüber, sondern ein anderer Doom-Eternal-Spieler, da der gestärkte Dämon in dessen Partie erscheint. Könnt ihr diese Art von Gegner eliminieren, erhaltet ihr im Gegenzug eine große Menge an Munition, Gesundheit sowie Bonus-Erfahrungspunkte.

Ebenfalls die Einzelspielerkampagne betreffen Verbesserungen, die sich zum Beispiel auf das Balancing und „etwaige Ärgernisse“ (Bethesda nennt hier keine Details) beziehen. Demnach erwarten euch unter anderem das vertikale Dashen im Wasser, die Anpassung von Giftschaden während des Schwimmens und ausführlichere Tutorials zu den Dämonen.

Implementiert werden zudem Optimierungen für den Battle-Modus, zu denen das Denuvo-Anti-Cheat-Feature und Rangaufstiege für Spieler auf der höchsten Stufe gehören. Hinzu kommt ein angepasster Tutorial-Walkthrough, die bessere Anzeige schlechter Netzwerkverbindungen oder auch der verbesserte Kill-Bildschirm.

Abschließend weist Bethesda darauf hin, dass außerdem am ersten Download-Inhalt des Year-One-Passes und am Invasion-Modus gearbeitet wird. Weitere Angaben sollen zu beiden Inhalten später in diesem Jahr erfolgen.