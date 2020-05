Thimbleweed Park: Delores - Kostenloses Mini-Adventure erhältlich

PC MacOS

Völlig überraschend hat Ron Gilbert, einer der geistigen Schöpfer von Thimbleweed Park (zum GG-Test, Note 9.0) mitgeteilt, dass ein eigenständig spielbares Mini-Adventure namens Dolores zu dem via Kickstarter erfolgreich finanzierten Retro-Point&Click-Adventure aus dem Jahr 2017 veröffentlicht wurde.

Wie Gilbert in seinem Blog schreibt, begann er im März dieses Jahres aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie mit dem Editieren der Spiel-Engine von Thimbleweed Park, ohne ein klares Ziel vor Augen. Es galt, irgendwas zu machen und so wollte er ein paar Ideen für ein neues UI ausprobieren. Doch was als "Zeitverschwendung" begann, entwickelte sich hin zu einem kleinen Prototypen. Im April kamen weitere Teammitglieder zur Unterstützung mit dazu und mit Hilfe der bereits bei Thimbleweed Park benutzten Grafiken, Musiken und Sounds wurde daraus eine Ergänzung zum Hauptspiel zusammengestellt, mit Delores Edmund als Hauptcharakter. Währennd sie nach Thimbleweed Park für einen Kurz-Urlaub zurückgekehrt ist, ist sie dort für die ansässigen Nickel News als Fotografin unterwegs. Und natürlich ist in der Stadt nichts so geblieben, wie es anfangs erscheint...

Einen kurzen Einblick in das Kurz-Abenteuer erhaltet ihr mit dem unter diesen Newszeilen eingebundenen Teaser-Trailer, der sich auf die namensgebende Hauptprotagonistin Delores fokussiert und einige kurze Spielszenen mit ihr zeigt.

Delores - A Thimbleweed Park Mini-Adventure ist ab sofort für PC und MacOS kostenlos zum Download auf Steam und im Epic Games Store erhältlich.