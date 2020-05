Steam: Square Enix Eidos Anthology bietet euch 54 Spiele zum Sparpreis

PC 360 XOne PS4 Linux MacOS

Square Enix hat im Laufe der Corona-Situation unter dem Label "Stay Home and Play" bereits einige Aktionen gestartet, nun wurde kürzlich bei Steam die "Square Enix Eidos Anthology" veröffentlicht. Das Bundle besteht aus insgesamt 113 Artikeln, neben 54 Spielen enthält die Sammlung auch 59 DLCs zu einzelnen Titeln, und kostet euch 38,30 Euro. Es erwartet euch eine Art Rundum-sorglos-Paket aus verschiedenen Genres und Franchises, wobei ein Großteil der Titel bereits einige Jahre auf dem Buckel haben und eher für Spiele-Historiker interessant sein dürften. Nett: Sollten sich bereits Titel in eurer Steam-Bibliothek befinden, verringert sich der Preis entsprechend, ihr müsst also keine Spiele doppelt erwerben. Laut Square Enix wird der gesamte Erlös der Aktion "an Essensausgaben und andere Wohltätigkeitsorganisationen in Nordamerika und Europa gespendet". Die vollständige Übersicht aller Inhalte wird in dieser News nicht veröffentlicht, der Link zu der Aktion ist aber in der Quellenangabe zu finden.

Fast vollständig ist das Tomb Raider-Franchise mit insgesamt 14 Titeln enthalten: Vom Erstling Tomb Raider (1996), welchem Christoph Vent in seinem Video Tomb Raider: Christophs Reality Check nach 20 Jahren erneut einen Besuch abstattete, über die koopfähigen Ableger in der Isometrie-Ansicht Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft und der Tempel des Osiris (Wertung im Test: 8.0), sind auch der Reboot Tomb Raider (Wertung im Test: 9.0) aus dem Jahr 2013 sowie der Nachfolger Rise of the Tomb Raider (Wertung im Test: 9.0) mit dabei - lediglich der Abschluss der Origins-Trilogie Shadow of the Tomb Raider (Wertung im Test: 9.0) fehlt. Wollt ihr euch einen kompletten und kompetenten Überblick über die Tomb Raider-Reihe verschaffen, ist dies mit Benjamin Brauns Video Tomb Raider: Rückblick auf Lara Crofts Expeditionen möglich.

Für Freunde des Hack and Slay dürfte sich ein Blick in die Dungeon Siege-Trilogie lohnen, deren dritter Teil im GamersGlobal-Test eine 7.5 einheimste. Handfeste Action wird seit jeher in den Just Cause-Spielen geboten, enthalten sind die ersten drei Teile. Zum vorletzten Ableger Just Cause 3 aus dem Jahr 2015 findet ihr bei GamersGlobal einen Test, in dem das Spiel eine 8.0 erhielt. Wer lieber schleichend spielt, kann sich nach dem Kauf des Bundles an allen Teilen der Thief-Reihe versuchen, der neueste Ableger Thief aus dem Jahr 2014 erhielt im Test eine Wertung von 7.0.

Eine weitere prominente Spielereihe ist mit Deus Ex vertreten. Insgesamt erwarten euch fünf Teile: Vom altehrwürdigen Erstling aus dem Jahr 2000, dem im User-Artikel JC, I think I love you. - öh... thank you? eine Ode gewidmet wird, über die zwei denkwürdigen Nachfolger Deus Ex - Invisible War und Deus Ex - The Fall (Wertung im Kurztest: 5.0), zu den besser bewerteten Deus Ex - Human Revolution (Wertung im Test: 9.0) und Deus Ex - Mankind Divided (Wertung im Test: 8.5).

Aber auch abseits der großen Spielereihen bietet die Anthology interessante Titel, wie zum Beispiel Life is Strange (Wertung im Test: 8.0), Sleeping Dogs (Wertung im Test: 7.5) und The Turing Test (Wertung im Test: 8.0).