Children of Morta: Neustart-Plus-Modus und mehr im kostenlosen Update

Im vergangenen Jahr haben die Entwickler von Children of Morta (im User-Artikel) angekündigt, ihr Roguelite-Rollenspiel im Jahr 2020 regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen. Nachdem mit dem ersten Inhaltsupdate Shrine of Challenge unter anderem ein fordernderer Schwierigkeitsgrad implementiert wurde, steht im Mittelpunkt des zweiten kostenlosen "Setting Sun Inn"-Updates der "Neustart-Plus-Modus". Dieser Modus ermöglicht euch, nach erstmaligen Durchspielen einen weiteren Durchgang mit den freigespielten Charakteren, allen freigeschalteten Fertigkeiten, erhaltenen Ressourcen und Upgrades zu starten - der Schwierigkeitsgrad wird in dem erneuten Durchlauf zudem angehoben.

Children of Morta erhält außerdem 20 neue Zwischensequenzen, die nach der Rückkehr in das Haus der Bergsons stattfinden, die einzelnen Mitglieder der Familie werden neuen Aktivitäten im Haushalt und der nahen Umgebung nachgehen sowie eine Reihe neuer Animationen zeigen, hierbei handelt es sich letztlich um optische Gimmicks. Für mehr spielerische Abwechslung sorgen "14 neue Familien-Events und Quests in den Dungeons" sowie drei neue, in Nebenquests freispielbare hilfreiche Eigenschaften. So erhaltet ihr beispielsweise nach Abschluss der Quest "Wolfsjunges" in Räumen vor einem Boss einen Heiltrank von dem Wolfsjungen.

Alle neuen Inhalte des "Setting Sun Inn"-Updates sowie eine Übersicht zu allen weiteren Änderungen könnt ihr auf der Mitteilungsseite bei Steam nachlesen. Abschließend habt ihr die Möglichkeit, euch den offiziellen, rund 43-sekündigen Trailer anzuschauen.