Total War - Warhammer 2: The Warden & The Paunch erscheint am 21. Mai

PC Linux MacOS

Das Strategiespiel Total War - Warhammer 2 (Wertung im Test: 8.5) bekommt am 21. März die nächste Erweiterung spendiert. Wer also den Ruhm unseres Königs Joregh Langorion weiter mehren möchte, erhält bald weitere Gelegenheiten geboten. Möglich wäre natürlich auch, diesem hochnäsigen Völkchen die Ohren zu stutzen. Aber solch verräterisches Gedankengut ist selbstverständlich nur theoretisches Geplapper eines Unwürdigen.

The Warden & The Paunch bietet euch jeweils einen neuen legendären Lord für die Fraktionen der Grünhäute und der Hochelfen. Eltharion den Grimmigen und Grom den Fettsack verbindet eine lange Feindschaft. Nachdem Grom die Stadt Tor Yvresse vor Jahren bereits an den Rand der Niederlage gebracht hatte, möchte er nun in einem neuen Anlauf das Begonnene zu einem blutigen Ende bringen.

Beide Lords bringen einen neuen Spielstil und natürlich neue Einheiten mit auf das Schlachtfeld. Auf Seiten der Hochelfen ziehen neben Erzmagiern auch die Kriegslöwen von Chrace in die Schlacht. Flusstrolle, Steintrolle und boshafte Götzen setzen dagegen alles daran, die Elfen zu Fall zu bringen. Eine genaue Auflistung aller Kämpfer und neuer Mechaniken findet ihr auf der Steam-Seite.

Parallel erscheinen wird ein kostenloser DLC mit dem legendären Lord Imrik auf Seiten der Hochelfen. Ein ebenfalls anstehendes Update bringt weitere Veränderungen mit sich, die auf der FAQ-Seite aufgeschlüsselt sind. Der DLC wird ab dem 21. Mai für 9,99 Euro erhältlich sein. Vorbesteller erhalten bei Steam derzeit einen Rabatt von 10%.