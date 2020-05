PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 11. bis 15. Mai (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Huntdown

Xbox One X Enhanced – In den düsteren Städten der Zukunft herrscht das Verbrechen. Brutale Gangs ziehen durch die Straßen und hinterlassen Chaos und Verwüstung. Behörden und Polizei sind machtlos, und müssen dem Treiben tatenlos zusehen. Jedoch, gibt es eine kleine Gruppe die den Kriminellen die Stirn bieten – die Kopfgeldjäger! Als einer von ihnen legst Du den Verbrechern in diesem Arcade-Shooter voller Comedy und Action das Handwerk.

Deep Rock Galactic 1.0

Xbox Play Anywhere / Xbox One X Enhanced – Der Planet Hoxxes IV verfügt über die höchste Konzentration an wertvollen Mineralien, die jemals entdeckt wurde – nur leider ist alles auf diesem Planeten, von den Kreaturen bis zur Fauna, extrem feindselig. Nur gut, dass Deep Rock Galactic über die besten Bergarbeiter im Universum verfügt: Zwerge! Grabe Dich tief in dieses außerirdische Abenteuer, das Du alleine oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus erlebst. In den dunklen Höhlen erwarten Dich komplett zerstörbare Umgebungen, prozedural generierte Tunnel und endlose Horden hungriger Monster.

Island Saver: Dinosaur Island

In diesem prähistorischen Dino-Abenteuer entstaubst Du Deinen treuen Müllvernichter und eilst auf eine Insel, die Deine Hilfe benötigt. Doch Vorsicht: Dort lauern jede Menge bunte aber auch furchterregende Dinosaurier-Spartiere! Lerne Newton kennen, Pigbys erfinderischen Freund, nutze dein Geld gewissenhaft und hilf ihm beim Tilgen seiner Schulden.

Potata: Fairy Flower

Xbox One X Enhanced – Dieser Abenteuer-Platformer erzählt die Geschichte einer mutigen kleinen Hexe, die einen Feenwald betritt, um sich selbst zu finden und ihre Heimat zu retten. Schließe Dich ihrer Mission an und tauche ein in eine malerische Fantasiewelt. Löse zahlreiche Puzzles, bekämpfe Gegner, enthülle alle Geheimnisse … und vergiss dabei nicht, die Welt zu retten!

Super Mega Baseball 3

Super Mega Baseball 3 verbessert sich im Vergleich zu seinen Vorgängern dank einer detaillierteren Spielfeldsimulation und umfangreichen Online- und Offline-Spielmodi – einschließlich dem aufregenden neuen Franchise-Modus – und stark verbesserter Grafik. Dazu gibt es viele weitere neue Features wie ein verbessertes User-Interface, viele neue Audio-Inhalte, neue Teams sowie Charaktere und frische Stadien mit verschiedenen Lichtverhältnissen.

Thy Sword

Thy Sword ist ein nostalgisches Hack’n’Slash-Spiel mit prozedural generierten Leveln, Rogue-Elementen und einem bestechenden Retro-Charme. Wähle aus verschiedenen Heldentypen wie dem Barbaren oder der Walküre und beende die Tyrannei des Dark Overlords! Bringe Frieden in die von Finsternis geplagten Lande und erfülle Dein heroisches Schicksal. Die Antwort aller Fragen liegt in Deinem Herzen … und Deinem Schwert!

Ion Fury

Xbox One X Enhanced – Shelly Bombshell Harrison übernimmt einen gefährlichen Auftrag und begibt sich auf die Jagd nach dem bösen Genie Dr. Jadus Heskel in den Straßen von Neo DC. Dabei hinterlässt sie in den riesigen Leveln mit gewaltiger Explosionen, unzähligen Geheimnissen und unmenschlichen Feinden eine Spur der Verwüstung. Inspiriert von den 90er Jahren erschafft das Entwicklerstudio 3D Realms einen packenden Oldschool-Shooter aus der Ego-Perspektive vor der Kulisse einer atmosphärischen Cyberpunk-Metropole.

Emma: Lost in Memories

Emma: Lost in Memories ist ein surrealer Puzzle-Platformer in 2D-Grafik voller Poesie und Melancholie. Betritt eine mysteriöse aber auch gefährliche Welt, in der Wände verblassen, sobald Du sie berührst. Nur mit einer bedachten Strategie und einem beherzten Sprung entkommst Du dem merkwürdigen Zauber dieser Welt.

Tacticool Champs

Tacticool Champs mixt geschickt die besten Eigenschaften des Shooter- sowie Arcade-Genres und schickt bis zu vier Spieler in eine Arena in einen Kampf auf Leben und Tod. Messe Dich mit Deinen Freunden im Couch-Koop, verbessere Deine Skills in fordernden Trainingskämpfen mit der KI und meistere Deinen Charakter. So wappnest Du Dich für die anspruchsvollen Online-Matches mit Spielern aus der ganzen Welt.