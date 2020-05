Humble Bundle: Retro-Feeling mit Sierra und Brettspiele dank Asmodee

PC MacOS

Bei Humble wurden kürzlich zwei neue Bundles gestartet: Im Sierra the 3rd Bundle erwarten euch vornehmlich ältere Titel des gleichnamigen Studios, das Asmodee Digital Play With Friends Bundle ist gefüllt mit Umsetzungen verschiedener Brettspiele. Um den Rahmen dieser News nicht zu sprengen, werden die Bundles nicht in Gänze aufgelistet, nutzt bitte die Links in der Quellenangabe, um euch die kompletten Inhalte der beiden Sammlungen anzuschauen.

Sierra the 3rd Bundle

Im Sierra-Bundle, das in die Preisstufen 1,00 Euro, 7,33 Euro und 11,00 Euro gestaffelt ist, erwarten euch wie eingangs erwähnt mehrheitlich ältere Titel und vor allem Adventure-Spiele, aber unter anderem mit Shiftlings (im Spiele Check), Velocity 2x und Geometry Wars 3 - Dimensions haben es auch neuere Titel in das Bundle geschafft. Zu dem dritten Ableger der Geometry Wars-Reihe findet ihr weitere Infos in Heinrich Lehnhardts Kurztest (Wertung: 7.0) aus dem Jahr 2014 und Harald Fränkels SHMUP-Kalender (2019), der das Spiel auf Platz 18 seiner Top 25-Shmups wählte.

Aus der Spielereihe Gabriel Knight sind insgesamt drei Titel vertreten: Gabriel Knight 3 - Blut der Heiligen, Blut der Verdammten, The Beast Within - Ein Gabriel Knight-Krimi und Gabriel Knight - Sins of the Fathers 20th Anniversary Edition (Wertung im Kurztest: 6.5). Sollte jemand nicht mehr wissen, wer Gabriel Knight ist oder einfach mehr über den Schattenjäger und seine Geschichte erfahren wollen, der werfe bitte einen Blick in den Artikel So entstand Gabriel Knight von GamersGlobal-User Jürgen.

Je nach Höhe des monetären Einsatzes wandern die Kings Quest-, Police Quest- und Space Quest-Collection, fünf Teile der Quest for Glory-Reihe, Phantasmagoria sowie der Nachfolger, Caesar 3 und andere Titel in eure virtuelle Spiele-Bibliothek.

Asmodee Digital Play With Friends Bundle

Das Bundle mit Brettspielumsetzungen von Asmodee Digital ist ebenfalls in drei Preisstufen gestaffelt: 1,00 Euro, 9,26 Euro oder 11 Euro müsst ihr für die jeweiligen Stufen investieren. Carcassonne - Tiles & Tactics und Small World 2 erhaltet ihr bereits für einen Euro, mehrere weitere Inhalte zu den Titeln schaltet ihr allerdings erst in den höheren Preisstufen frei.

Auch für Mysterium - A Psychic Clue Game oder Splendor befinden sich Erweiterungen im höchsten Segment, in dem ihr zusätzlich Zugriff auf Scythe und The Lord of the Rings - Adventure Card Game in der Definitive Edition habt.