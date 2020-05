Battle Royale, ja oder nein?

Teaser Battle-Royale-Spiele erfreuen sich seit Jahren einer großen Beliebtheit. Das Angebot ist groß, doch nutzt ihr es auch, oder pfeift ihr auf das Action-Subgenre?

Nein, Battle Royale macht mich wenig bis gar nicht an. 36% Nein, spiele generell keinen Multiplayer. 25% Nein, hab's mal ausprobiert, aber inzwischen aufgegeben. 12% Ja, stecke sogar den größten Teil meiner Gesamtspielzeit rein. 11% Ja, ab und zu immer wieder mal. 9% Ja, bin regelmäßig in dem Bereich aktiv. 7%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (circa 73 Prozent) ist aktuell in keinem Battle-Royale-Spiel respektive Modus unterwegs. Knapp die Hälfte davon hat schlicht kein Interesse am Battle-Royale-Spielprinzip, während jeder dritte angibt, generell kein Interesse an Mehrspiel-Modi zu haben. Immerhin 17 Prozent derer, die aktuell nicht in Battle-Royale-Titeln aktiv sind, haben dieser Art von Spielen in der Vergangenheit schon einmal eine Chance gegeben.Rund 27 Prozent sind wiederum im Moment aktiv in Fortnite, Warzone oder anderen Battle-Royale-Titeln unterwegs. Davon geben stolze 40 Prozent an, damit den größten Teil ihrer Gesamtspielzeit zu verbringen. Immerhin ein Viertel spielt regelmäßig Battle Royale. Das übrige Drittel kommt immer wieder darauf zurück.Ursprüngliche News:Battle-Royal-Spiele respektive -Modi sind spätestens seitkaum noch wegzudenken. Battle-Royale-Varianten fanden unter anderem auch Einzug in den letzten Ableger der-Reihe, der wohl nicht ohne Grund kostenfrei von Publisher Activision unter dem Namenangeboten wird. Das wohl mit Abstand erfolgreichste Spiel in diesem Segment scheint Epic Gameszu sein, das kostenlos auf praktisch jeder aktuellen Plattform gespielt werden kann. Erst kürzlich veröffentlichte Epic Games beeindruckende neue Zahlen , nach denen der Titel weltweit inzwischen stolze 350 Millionen registrierte Accounts verzeichnet und die Spieler es allein im April 2020 auf 3,2 Milliarden Spielstunden brachten. Aufgrund der enthaltenen Mikrotransaktionen sorgt Fortnite indes für hohe Umsätze. Auf der E3 2019 auf die Frage angesprochen, wieviel Geld der riesige Fortnite-Stand in den Hallen des Convention Centers in Los Angeles kosten würde, antwortete ein Vertreter von Epic Games süffisant sinngemäß mit "zwei Tage Fortnite".In unserer heutigen Sonntagsfrage geht es uns aber nicht speziell um Fortnite, sondern darum, ob ihr Battle-Royale-Spiele beziehungsweise -Modi aktuell regelmäßig spielt, egal, ob in Fortnite,, Call of Duty - Warzone oder sonst irgendwo. Seid ihr in diesem Bereich regelmäßig unterwegs, habt ihr es mal ausprobiert, aber die Lust verloren oder habt ihr euch aktiv mit Battle-Royale-Titel, aus welchen Gründen auch immer, bislang nicht weiter auseinandergesetzt? Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen und verratet uns in den Kommentaren gerne genauer, weshalb ihr Battle-Royale-Titel regelmäßig spielt, inzwischen ausgestiegen seid oder das Genre generell bislang schmäht.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link