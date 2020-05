Gaming-Headsets Epos Sennheiser GSP 370 und GSP 600 angetestet

Kopfhörer speziell für Spieler

Teaser Dank gewohnter Sennheiser-Audioqualität sollen das kabellose und kabelgebundene Headset höchsten Spieler-Ansprüchen genügen. Wir haben probegehört und -gespielt und sind trotz Einschränkungen angetan.

Epos Sennheiser GSP 370: Unkomplizierte Drahtlos-Lösung

Die Anschlüsse, beziehungsweise Tasten, des GSP 370 sind überschaubar: Micro-USB zum Aufladen, Tasten zum Aus- und Anschalten, Status-LED.

In der Sennheiser Gaming Suite könnt ihr den Sound des GSP 370 nach eigenem Gusto feinjustieren.

Epos Sennheiser GSP 600: Wuchtiges Allround-Headset

Das GSP 600 sitzt zu locker oder zu eng? Kein Problem, über diese Regler stellt ihr den Anliegedruck auf eure Ohren fester oder leichter.

Fazit

Nachdem sich die Audio-Giganten Sennheiser und Demant kürzlich wieder voneinander unabhängig gemacht haben, wurde das eigenständige Unternehmen Epos gegründet. Diese spezialisiert sich auf Audio- und Videolösungen für Unternehmen, aber auch Gaming-Kunden und vertreibt auch das Portfolio der ehemaligen Enterprise- und Gaming-Produkte von Sennheiser. Diese etwas komplizierte Firmenkonstellation hat mich in meinem Produkttest von zwei Headsets der Epos-Sennheiser-Linie aber nicht weiter beeinträchtigt. Stattdessen habe ich mit dem Epos Sennheiser GSP 600 und dem kabellosen GSP 370 zwei durchaus gelungene, aber auch durchaus teure Kopfhörer-Lösungen auf dem Kopf gehabt.Auf den ersten Blick wirkt das kabellose Epos Sennheiser GSP 370 ziemlich wuchtig, sobald ich es mir auf den Kopf setzte wurde ich aber angenehm überrascht. Das Gewicht des Headsets beträgt gerade einmal 285 Gramm und das macht sich in der Praxis deutlich bemerkbar. Selbst mehrstündige Spielsessions sind kein Problem, das liegt auch an den gelungenen Ohrpolstern. Diese sind aus dem allseits beliebten „Memory Foam“ und passen sich unterschiedlich Ohrtypen gut an. Als Vergleich habe ich ein Razer Kraken herangezogen, das ebenfalls gut sitzt, aber nach spätestens zwei, drei Stunden anfängt, unangenehm auf die Lauscher zu drücken. Das ist beim GSP 370 nicht der Fall, was sicherlich auch an den seitlich drehbaren Ohrmuscheln liegt.Der Kopfbügel ist ebenfalls mit diesem speziellen Schaum ausgestattet, außerdem ist er in der Mitte geteilt, so dass euer Oberstübchen immer mit etwas Frischluft versorgt wird. An der linken Ohrmuschel ist das wuchtige Mikrofon befestigt, das sich clevererweise selbst stumm schaltet, wenn ihr es nach oben klappt. Unterhalb des Tonaufnahmegeräts befindet sich ein Schieberegler zum Ein- und Ausschalten des Headsets sowie eine LED, die euch über den Ladezustand des Geräts informiert, und die Micro-USB-Ladebuchse. Natürlich befindet sich im Lieferumfang ein passendes Kabel. Auf der rechten Ohrmuschel befindet sich noch ein großer Drehknopf, über den ihr die Wiedergabelautstärke anpassen könnt – eine smarte Idee, allerdings suggeriert der fehlende Anschlagpunkt, dass ihr ohne Ende aufdrehen könnt. Das ist allerdings nicht der Fall, es gibt eine Maximallautstärke.Neben dem Headset und dem angesprochenen Kabel findet ihr einen USB-Dongle in der Verpackung des GSP 370. Dieser ist nötig, um den Kopfhörer mit eurem Endgerät zu verbinden. Im Test klappte das sowohl unter Windows und Mac als auch mit der PS4 problemlos. Stick rein, Headset an, los geht’s. Lediglich mit der Xbox One verträgt sich das GSP 370 nicht, was aber an Microsofts Konsole liegt, da sie nur bestimmte Headsets akzeptiertEin Minuspunkt an der Anschlussmethode ist aber, dass ihr das Epos-Gerät nicht via Bluetooth beispielsweise mit einem Handy oder Tablet verbinden könnt. Zwar haben im Test Tricksereien wie die Verwendung eines Hyperdrive-USB-Hubs am iPad Pro funktioniert, ideal ist das aber natürlich nicht. Dafür gibt es keinerlei spürbare Verzögerung in der Übertragung, was Spielern im Zweifel deutlich mehr wert ist. Die Reichweite ist mit etwa 10 Metern selbst über Räume hinweg durchaus ordentlich und sollte für jedes Wohnzimmer reichen.In Sachen Tonqualität kann das GSP 370 durchweg punkten. Bereits ab Werk sind die Tiefen, Mitten und Höhen gut ausbalanciert, nur ein Basswunder solltet ihr nicht erwarten. Es ist hörbar, dass das Gerät sich speziell an Spieler richtet und einen ausgewogenen Klang bieten will, der insbesondere für Online-Recken Vorteile bieten soll. Das ist auch definitiv gegeben, ihr hört wirklich nur das, was das Spiel an euch weitergibt und auch die Ortung von Schritten beispielsweise infunktioniert sehr genau. Über die Sennheiser-Gaming-Suite-Software könnt ihr weitere Feinjustierungen vornehmen, zumindest wenn ihr auf Windows spielt. Mac- und PS4-Spieler müssen sich mit der sehr guten Standard-Abmischung begnügen – kein großer Verlust wie ich finde.Erwähnenswert ist außerdem das Noice Cancelling des Kopfhörers. Selbst wenn die Nachbarn in der Wohnung nebenan lautstarke Umbauten vornehmen kriegt ihr dank des geschlossenen Designs davon wenig bis gar nichts mit. Das mag nicht jedem gefallen, für mich war es aber dank des damit verbundenen ungestörten Spielgenusses ein großer Pluspunkt.In Sachen Mikrofon-Qualität ist das Epos Sennheiser GSP 370 in Ordnung, eure Mitspieler verstehen euch klar und deutlich und Hintergrundgeräusche filtert das Gerät zuverlässig hinaus. Für Podcasts hingegen würde ich das GSP 370 nicht empfehlen, dazu fehlt es den Tonaufnahmen einfach an Dynamik und dank der integrierten Geräuschunterdrückung neigt es auch zu einem leicht blechernen Klang.Die Akkulaufzeit wird mit 100 Stunden angegeben, ob diese tatsächlich erreicht werden, kann ich nicht genau sagen. Ich kann aber sagen, dass selbst mehrere Tage in Folgen mit je zwei, drei Stunden Nutzung kein Problem sind. Schade finde ich allerdings, dass ihr nicht auf ein Klinken-Kabel zurückggreifen könnt, um das GSP 370 per Kabel anzuschließen. So hätte sich der Xbox-One-Fall vermutlich lösen lassen.Im Gegensatz zum GSP 370 kann der kabelgebundene Bruder auch an der Xbox One betrieben werden. Bewerkstelligt wird das über ein wechselbares Klinken-Kabel, das Teil des Lieferumfangs ist. Ihr könnt entweder ein klassisches Y-Kabel nutzen, das Kopfhörer- und Mikrofon-Anschluss separat behandelt und für den Anschluss an beispielsweise den Windows-PC nötig ist. Oder ihr verwendet die All-in-One-Lösung, durch die ihr das GSP 600 an die Controller der Xbox One, beziehungsweise PS4 anstöpseln könnt. Das Headset wird sofort erkannt und ist ready to go. Mit 1,5 Metern (Konsolen-Kabel), beziehungsweise 2,5 Metern (Y-Stecker) solltet ihr auch keine Probleme von der Länge her bekommen.In Sachen Tragekomfort muss sich das wuchtige GSP 600 dem kabellosen Bruder aber tatächlich geschlagen geben. Das liegt vor allem an dem höheren Gewicht von 395 Gramm. Das mag nicht nach viel klingen, aber in Kombination mit dem Gewicht des Kabels spürt man den Kopfhörer trotz der hochwertigen Polsterung deutlich schneller auf dem eigenen Haupt. Dennoch eignet es sich ebenfalls gut für mehrstündige Session, denn auch hier lassen sich die Kopfmuscheln unabhängig und seitlich drehen. Außerdem könnt ihr über zwei Regler im ebenfalls geteilten Kopfbügel die Anliegedruck auf eure Lauscher festlegen.Das Mikrofon des GSP 600 ist ebenfalls auf der linken Seite platziert und schaltet sich ebenfalls stumm, wenn ihr es nach oben klappt. Die rechte Ohrmuschel wird ebenfalls von einem Drehknopf zur Lautstärke-Regelung geschmückt, dieser hat sogar einen spürbaren Anschlag, wenn ihr das Maximum erreicht habt.In Sachen Audioqualität zeichnet sich ein ähnliches Bild wie beim GSP 370 ab. Die Bässe sind angenehm zurückhaltend und die Ortung von Schritten oder Schüssen funktioniert mehr als gut. Allerdings solltet ihr eine mindestens brauchbare Soundkarte in eurem Rechner verbaut haben, wollt ihr die Klangqualität wirklich genießen. Bei Verwendung an Konsolen reicht der Anschluss an den Controller einwandfrei aus.Auch bei der Mikrofon-Qualität ähnelt das GSP 600 dem GSP 370, allerdings ist die Qualität insgesamt etwas besser und nicht ganz so blechern. Eure Mitspieler verstehen euch ohne weiteres, selbst bei der oftmals etwas unsauberen Übertragung via das Gamepad konnten mich meine Mitstreiter inohne Probleme wahrnehmen. Zur Podcast-Aufnahme oder für andere anspruchsvolle Audio-Aufgaben würde ich aber auch das GSP 600 nicht empfehlen.Sowohl das Epos Sennheiser GSP 600 als auch das GSP 370 sind durchaus gelungene Headsets. Die Tonqualität ist ohne Zweifel erhaben, zumindest wenn ihr nach einem reinen Gaming-Kopfhörer sucht. Solltet ihr Wert auf basslastige Musik-Wiedergabe legen, dann werdet ihr wohl nicht ganz glücklich werden. Für Freunde ruhigerer Töne oder das Schauen einer Netflix-Serie ist die neutrale, sehr gute Abmischung aber ebenfalls bestens geeignet.Beim Tragekomfort muss ich dem GSP 370 ganz klar die Medaille verleihen. Zwar wirkt das GSP 600 durch seine wuchtige Bauweise insgesamt robuster, was aber nicht heißen soll, dass das kabellose Headset irgendwie billig oder leicht zerbrechlich wirkt. Aber die verbauten Metallteile machen sich eben im Gewicht bemerkbar und so sitzt das GSP 600 insgesamt nicht so locker auf dem Kopf und neigt trotz der Andruckanpassung dazu, schneller zu drücken. Die Abschirmung der Außenwelt ist bei beiden hingegen erste Sahne.Letztlich wird es bei vielen Spielern am Preis haben, ob sie sich für eines der Headsets entscheiden. Die Preisempfehlung des GSP 370 liegt bei etwa 200 Euro ( Amazon -Partnerlink) und das GSP 600 schlägt laut Hersteller-Angaben gar mit 250 Euro zu Buche, ist aber beispielsweise bei Amazon ebenfalls für 200 Euro zu haben. Wenn euch ausgeglichene Tonqualität, robuste Bauweise und hoher Tragekomfort wichtig ist, dann kann ich euch beide Gerät aber durchaus empfehlen, mit leichter Tendenz zum GSP 370. Es sei denn, ihr wollt das Headset auch an der Xbox One nutzen, dann müsst ihr gezwungenermaßen zum GSP 600 greifen.