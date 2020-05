Railway Empire: Australien-DLC "Down Under" fährt ab

PC XOne PS4 Linux

Für Fans der Eisenbahn-Aufbausimulation Railway Empire (zum Test mit Note 8.0) gibt es seit heute Nachschub in Form eines neuen DLCs. Der Down Under betitelte Zusatzinhalt fügt - wie der Name unschwer erahnen lässt - den Kontinent Australien zur Sammlung der bespielbaren Karten hinzu. Dieser dient als Grundlage des neuen Szenarios "Pioniergeist", das in der Zeit von 1830 - 1930 angesiedelt ist, und kann auch in den Spielmodi "Freies Spiel" und "Modellbau" genutzt werden.

Den Spieler erwarten vier neue Gebiete (New South Wales, Queensland, South Australia und Victoria), auf die sich insgesamt 52 Städte verteilen. Eure Güterzüge dürfen 15 neue Waren wie Dosenbier und Meeresfrüchte durch das australische Outback transportieren, auch drei neue Lokomotiven stehen euch zur Verfügung: die Heisler (0-8-0), die C30 (4-6-0) und die Class S (4-6-2). Auch ein neues Spielfeature wird mit dem DLC eingeführt: An vorbestimmten Positionen der Down-Under-Karte könnt ihr neue Städte gründen und so das Wirtschaftssystem beeinflussen. Abgerundet wird der Bezahlinhalt durch neue Musikstücke, neue Monumente wie die Sydney Harbour Bridge sowie die an das australische Setting angepasste Optik der Stadtgebäude. Zeitgleich wurde auch das Update 1.13 "Donner über der Prärie" für das Hauptspiel veröffentlicht.

Down Under steht ab sofort für PC, Xbox One und PS4 bereit. Der reguläre Preis auf Steam beträgt 7,99 Euro, noch bis zum 15. Mai könnt ihr 15 Prozent sparen. Für Railway-Empire-Neulinge sei auf den Sale im Kalypso-Store verwiesen. Dort ist das Hauptspiel aktuell für rund zwölf Euro erhältlich, und die bisherigen DLCs sind sehr stark rabattiert.

Einen optischen Eindruck zur neuen Erweiterung könnt ihr euch anhand unserer Screenshot-Galerie und des nachfolgenden Trailers verschaffen.