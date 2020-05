Schnäppchen KW 19/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne iOS Android

Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche das von den Final-Destination-Filmen inspirierte Rätselspiel Death Coming (PSN-Check) zum kostenlosen Download, wobei ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung in eurem Epic-Games-Account aktivieren müsst. Humble verschenkt aktuell den Echtzeitstrategie-Titel Ashes of the Singularity: Escalation (GG-Userwertung: 8.3), wenn ihr den Newsletter abonniert. Außerdem gibt es von Rebellion anlässlich des kommenden Releases des Nachfolgers den Klassiker Evil Genius (GG-User-Test) gratis, wenn ihr euren Rebellion- mit eurem Steam-Account verknüpft.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Saints Row 4 - Re-Elected und The Golf Club 2019).

Kostenlose Spiele

Ashes of the Singularity: Escalation (PC): Humble

(PC): Epic Games Store Evil Genius (PC): Rebellion

(PC): Rebellion Four Kings One War (PC, Mac, VR): StaplesVR

(PC, Mac, VR): StaplesVR Lovely Planet (PC): Indiegala

(PC): Indiegala Google Stadia Pro (Zweimonats-Abo): Google

Showdown Bandit (PC): Steam

Kostenlose Spiele-Apps

Message Quest : Android

: Android Montezuma's Revenge : iOS

: iOS Samsara Room: Android / iOS

Android / iOS Tides of Time : Android / iOS

: Android / iOS Zombie Age 3: Android

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.