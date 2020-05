Fortnite: 350 Mio. registrierte Accounts // 3,2 Mrd. Spielstunden im April

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Mit Stand vom 1. Juli 2019 lebten in den Vereinigten Staaten etwa 329 Millionen Menschen. Laut einem aktuellen Tweet von Epic Games verfügt Fortnite derzeit über circa 350 Millionen registrierte User. Daraus folgt die messerscharfe Schlussfolgerung, dass jeder einzelne US-Bürger über ein Konto beim Free-to-Play-Titel verfügt ... hinzu kommt Sri Lanka mit seinen etwa 21,3 Millionen Einwohnern.

Natürlich ist diese absichtliche Milchmädchenrechnung nicht ernst gemeint. Dennoch bleibt eine gewaltige Anzahl an Accounts für ein einziges Spiel. Ein weiterer offizieller Wert betrifft die Stunden, die die Spielerinnen und Spieler im April mit dem beziehungsweise im Battle-Royale-Modus verbracht haben. Demnach wurden für die 30 Tage und Nächte des vorangegangenen Monats um die 3,2 Milliarden Spielstunden gezählt.

Damit diese Meldung so endet wie sie begonnen hat – nämlich mit unnützem Wissen –, auch zu diesem Wert ein paar Zahlenspielereien: 3.200.000.000 Stunden sind umgerechnet etwa 365 Jahrtausende, fast 3.653 Jahrhunderte, über 365.000 Jahre, mehr als 19 Millionen Wochen oder die schöne Anzahl von 133.333.333 Tagen – alles wohlgemerkt verdichtet in einer Zeitspanne von einem Monat. Unter der Annahme, dass von den 350 Millionen registrierten Accounts 100 Prozent aktiv waren – was nicht zutreffend sein dürfte –, hat sich jeder Spieler im April 2020 rein rechnerisch „nur“ um die neun Stunden mit Fortnite beschäftigt.