The Ascent: Cyberpunk-Action-Rollenspiel mit Solo- und Koop-Modus

PC XOne

Mit The Ascent wurde kürzlich ein Action-Rollenspiel angekündigt, in das ihr derzeitigen Angaben zufolge im Verlauf dieses Jahres eintauchen könnt – entweder allein oder mit bis zu drei Mitspielern im kooperativen Modus (lokal oder online). Verfügbar sein wird der Titel sowohl für die Xbox One und die Xbox Series X als auch für Windows via Steam.

Zu Beginn der Geschehnisse seid ihr ein Arbeiter und Sklave der sogenannten Ascent Group, bei der es sich um einen Megakonzern handelt, dem wiederum eine Metropole „voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie“ unterstellt ist. Aus unbekannten Gründen stellt der Konzern jedoch plötzlich seinen Betrieb ein, was das Herunterfahren der Sicherheitssysteme zur Folge hat:

Angesichts von Unruhen, rivalisierenden Fraktionen und Verschwörungstheorien, die sich wie ein Lauffeuer ausbreiten, ist es an der Zeit, aufzudecken, was wirklich passiert, bevor es zu spät ist.

Im weiteren Verlauf könnt ihr die unterschiedlichen Stadtviertel erkunden (von den Slums bis zu den Luxusvierteln), nach erfolgreich überstandenen Auseinandersetzungen die gefallenen Feinde nach (besserer) Ausrüstung durchsuchen und euren Körper durch zahlreiche Cyberware individuell gestalten und optimieren. In den Kämpfen soll es zudem darauf ankommen, Schwächen von Gegnern gezielt auszunutzen, um vor allem durch das Eliminieren schwieriger Widersacher besondere Beute zu erlangen. Darüber hinaus weisen die Entwickler darauf hin, dass jedes Gefecht Spuren in der Welt hinterlässt, wie zum Beispiel verfallende Gebäude oder beschädigte Säulen.

Der Ankündigungstrailer ermöglicht euch erste Eindrücke vom Cyberpunk-Setting an sich – siehe dazu auch die ersten 15 Screenshots –, des Weiteren erhaltet ihr kurze Impressionen vom Gameplay.