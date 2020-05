Call of the Sea: Adventure über vergessene Zivilisation & verschollenen Ehemann

PC XOne

Horror, Vampire, Gemetzel oder auch Weltraum-Kämpfe – im Rahmen des Inside-Xbox-Events wurden Spiele mehrerer Genres vorgestellt und angekündigt. Mit dem ebenfalls neuen Spiel Call of the Sea ist auch der Bereich der Adventures vertreten.

Zeitlich versetzt euch der Titel, den ihr in der Ego-Perspektive spielt, in das Jahr 1934: Auf einer mit der Unreal Engine 4 realisierten, namenlosen Tropeninsel steuert ihr die Hauptfigur Norah, deren Grund für ihre Reise die Suche nach ihrem verschollenem Ehemann ist.

Der „geheimnisvolle Ort“ im Südpazifik hält Überreste einer vergessenen Zivilisation aus einer „lange vergangenen Zeit“ samt „mysteriöser Geheimnisse“ bereit. Entsprechend sollen euch sehenswerte Schauplätze, vergessene Ruinen und okkulte Mysterien erwarten, ebenso wie „surreale Überraschungen“ sowie „herausfordernde Rätsel“. Nicht zu kurz kommen soll zudem die Protagonistin selbst, da auch eine emotionale und bezaubernde Charakterstudie über eine Frau „auf ihrer Reise zu sich selbst“ versprochen wird. Ihre Stimme erhält Norah dabei von Cissy Jones, die zum Beispiel auch in Firewatch (im Test+ mit Note 7.5) zu hören ist.

Neben Fassungen für Xbox Series X und Xbox One wird Call of the Sea auch für PC erhältlich sein. Derzeit ist der Veröffentlichungszeitraum mit Ende 2020 angegeben. Neben der Steam-Version wird das Adventure zum Launch auch im Xbox Game Pass enthalten sein.