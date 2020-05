PM: Inside Xbox Mai: Neues zu Xbox 20/20, Xbox Series X, Assassin’s Creed Valhalla und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im neuen Format Xbox 20/20 erfährst Du in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt spannende News zur Xbox Sereis X. Der Startschuss zu dieser aufregenden neuen Formatreihe fällt mit der jüngsten Episode von Inside Xbox. Wirf gemeinsam mit Team Xbox und Entwicklern einen ersten Blick auf das Gameplay der Xbox Series X und 13 kommende fantastische Spiele von globalen Partnern, die die Power der neuen Konsole voll ausnutzen. Viele dieser brandneuen Titel werden zum allerersten Mal gezeigt und leiten diese nächste Generation von Spielen ein.

Xbox legt seit jeher großen Wert darauf, die grandiose Arbeit von großen und kleinen Entwicklern aus der ganzen Welt zu präsentieren. Dank der fantastischen Partner-Community befinden sich bereits Hunderte von Titeln für Xbox Series X in der Entwicklung. Im Rahmen von Xbox 20/20 stellt Xbox in den kommenden Monaten nicht nur jede Menge Titel der Partner vor, sondern auch die neuen Spiele der Xbox Game Studios.

All diese neuen Titel sind optimiert für Xbox Series X. Sie nutzen also die leistungsstarken Features der neuen Konsole, darunter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, DirectStorage, Hardware-beschleunigtes DirectX-Raytracing, superschnelle Ladezeiten und vieles mehr. Weitere Details zu den technischen Features und deren Bedeutung liest Du im deutschen Xbox Series X Tech-Duden nach. Sei dabei und erlebe mit eigenen Augen, was Entwickler mit der Power der Xbox Series X bewerkstelligen, um noch fantastischere Spiele zu erschaffen.

Neben der Überschrift haben wir die Titel besonders hervorgehoben, die Smart Delivery unterstützen. Mit diesem Feature spielst Du Titel auch über verschiedene Konsolen-Generationen hinweg immer in der aktuellen und besten Version. Im Rahmen von Inside Xbox erfährst Du mehr über neun weitere Titel, die diese Funktion nutzen – ebenso wie Cyberpunk 2077 und die Spiele der Xbox Game Studios.

Die vorgestellten Spiele bei Inside Xbox

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, verfügbar mit Smart Delivery)

In Assassin’s Creed Valhalla schlüpfst Du in die Rolle des legendären Wikingers Eivor, der sich auf eine epische Reise auf der Suche nach Ruhm und Ehre begibt. Du erkundest eine malerische, offene Welt und stellst Dich dem erbarmungslosen Überlebenskampf im England des finsteren Mittelalters. Raube Deine Feinde aus, erbaue eine Siedlung und weite Deine politische Macht aus, um Dir Deinen Platz in den Reihen der Götter in Valhalla zu verdienen.

Bright Memory: Infinite (Playism)

Bright Memory: Infinite ist ein blitzschneller Genre-Mix aus Shooter und Action entwickelt von FYQD-Studio. Kombiniere aus einer riesigen Auswahl an Fähigkeiten und entfessle atemberaubende Kombo-Angriffe. Im Jahre 2036 betrittst Du eine florierende, futuristische Metropole und stellst Dich einem unerklärlichen Himmelsphänomen, das Forscher auf der ganzen Welt vor ein Rätsel stellt. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) schickt ihre Agenten in die verschiedensten Regionen der Welt, um das Phänomen zu untersuchen. Bald wird klar, dass das Phänomen in Verbindung mit einem uralten Mysterium steht. Eine bisher unbekannte Geschichte über zwei Welten kommt ans Licht …

Call of the Sea (Raw Fury, verfügbar mit Smart Delivery)

Tauche ein in die Epoche der 1930er Jahre und erlebe in Call of the Sea jede Menge Abenteuer und knifflige Puzzles in der Ego-Perspektive. Du schlüpfst in die Rolle von Norah, einer verzweifelten Ehefrau auf der Suche nach der verschollenen Expedition ihres Mannes. Beginne Deine Suche auf einer idyllischen, aber auch mysteriösen Insel im Südpazifik, auf der sich jede Menge Rätsel verbergen. Diese Reise ist gespickt mit Mysterien, Abenteuern und führt schlussendlich zur Selbsterkenntnis.

Chorus (Deep Silver, verfügbar mit Smart Delivery)

Entdecke Chorus, einen immersiven Einzelspieler-Titel, der eine düstere, erwachsene Geschichte von Erlösung behandelt. Du steuerst Nara, eine Pilotin mit gespenstischer Vergangenheit, und ihrem Starfighter-Flieger Forsaken. Gemeinsam begebt Ihr Euch auf eine gefährliche Jagd nach dem einem unerbittlichen Feind und dem dunklen Kult, der für Naras Schicksal verantwortlich ist. In dieser Evolution des Space-Shooters stellst Du Dich nicht nur atemberaubenden Kämpfen, sondern auch persönlichen Schicksalen und dem Wunsch nach Erlösung.

DiRT 5 (Codemasters, verfügbar mit Smart Delivery)

DiRT 5 schlägt nicht nur ein neues Kapitel der DiRT-Reihe auf, es läutet die nächste Generation des Rennsports ein – gewagter und frecher als jemals zuvor! Neue Features, innovative Funktionen und ein frischer Ansatz machen DiRT 5 zu einem neuartigen Erlebnis, das Stil und Kultur des Offroad-Rennsports feiert. Hier sind keine zwei Rennen gleich!

Madden NFL 21 (Electronic Arts)

In Sachen NFL-Action kommt niemand um Madden NFL von EA herum. Auf dem digitalen Spielfeld erlebst Du die Faszination der National Football League aus völlig neuen Blickwinkeln. Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen, seit John Madden Football im Jahr 1988 veröffentlicht wurde. Seitdem hat sich Madden NFL ständig weiterentwickelt sowie neu erfunden und bietet Dir so ein noch authentischeres und unterhaltsameres Football-Erlebnis. Das kultige Franchise wird mit Madden NFL 21 fortgesetzt, das den Fans auf Xbox Series X ein völlig neues Gefühl von Football vermittelt.

Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment, verfügbar mit Smart Delivery)

Schlüpfe in die Rolle von Yuito Sumeragi, einem neuen Rekruten des OSF, der genau wie sein Retter aus Kindertagen ein Elite-Psioniker werden will. Bewaffnet mit einem außergewöhnlichen Talent für Psychokinese betrittst Du die futuristische Stadt New Himuka, in der Du die Geheimnisse einer Welt aufdeckst, die von Technologie und übersinnlichen psionischen Fähigkeiten beherrscht wird.

Scorn (Ebb)

Scorn ist ein atmosphärisches Horror-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das in einem albtraumhaften Universum bestehend aus seltsamen Formen und düsteren Schleiern spielt. Das Spielkonzept wirft Dich unvorbereitet in eine völlig fremde Welt. Isoliert und verloren erforschst Du verschiedene miteinander verbundene Regionen auf nichtlineare Weise. Jede dieser beunruhigenden Umgebungen hat eine eigene Persönlichkeit und jeder Ort seine eigene Geschichte, Rätsel und Charaktere. Im Laufe des Spiels erschließt Du neue Gebiete, entwickelst verschiedene Fertigkeiten, erwirbst Waffen sowie Gegenstände und versuchst, die außergewöhnlichen Orte zu begreifen.

Second Extinction (Systemic Reaction, verfügbar mit Smart Delivery)

Second Extinction ist ein intensiver kooperativer Shooter für bis zu drei Spieler, in dem Du Dich mutierten Dinosauriern stellst, die die Erde übernommen haben. Teamwork ist der Schlüssel, wenn Du in die Rolle eines Überlebenden schlüpfst und Deine einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Skills kombinierst, um die überwältigende Übermacht der Gegner auszuschalten. Kämpfe in einem verheerenden Strudel aus Kugeln, Bomben, Zähnen, Klauen und Blut – nur Du kannst die Erde zurückerobern!

The Ascent (Neon Giant / Curve Digital, verfügbar mit Smart Delivery)

The Ascent ist ein cyberpunkiges Action-Rollenspiel, das Du wahlweise allein oder im Koop-Modus erlebst. Der Megakonzern The Ascent Group, dem Du und alle anderen unterstehst, ist gerade zusammengebrochen. Trubel und Chaos sind die Folge, Sicherheit und Ordnung weichen der Verwirrung, und ohne Schutz ist jeder auf sich allein gestellt. Du hältst Banden und feindliche Unternehmen davon ab, die Macht an sich zu reißen. Währenddessen findest Du auf Deiner Reise heraus, was in diesem explosiven Science-Fiction-Shooter wirklich passiert ist.

The Medium (Bloober Team)

Von Bloober Team, den Machern von Blair Witch, Observer und Layers of Fear kommt mit The Medium ein psychologischer Horror der nächsten Generation. Spiele als Marianne, ein Medium das zwischen der realen Welt und der Ebene der Geister wandelt. Gejagt von der Vision eines Kindermordes reist Du in ein verlassenes Hotel-Resort, das vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie wurde. Hier beginnst Du Deine schwierige Suche nach Antworten. Der immersive Soundtrack zu The Medium ist eine Kollaboration zweier Komponisten: Arkadiusz Reikowski von Bloober Team und Akira Yamaoka, der auch das Silent Hill-Thema komponierte. So orientiert sich auch der Soundtrack am durchgehenden Thema von The Medium: Dualität.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive, verfügbar mit Smart Delivery)

Was für ein Blutsauger wirst Du Sein? Betritt die Welt der Dunkelheit und steige in der Gesellschaft der Vampire an die Spitze auf. Du erkundest Seattle – eine Stadt voller verlockender und gleichermaßen gefährlicher Charaktere und Fraktionen. In dieser Fortsetzung des Kultklassikers wirken sich Deine Entscheidungen, Pläne und Handlungen auf das Gleichgewicht der Macht aus.

Yakuza: Like a Dragon (SEGA, verfügbar mit Smart Delivery)

Die beliebte Yakuza-Serie schlägt 2020 ein neues Kapitel auf. Yakuza: Like a Dragon ist der siebte Teil der Reihe und erscheint als Launch-Titel für Xbox Series X. Yakuza: Like a Dragon unterstützt zum Release das Smart Delivery-Feature der Xbox Series X. Holst Du Dir die Version für Xbox One, bekommst Du ein kostenloses Update auf die Xbox Series X-Version. Die Cross Save-Funktion zwischen Xbox One und Xbox Series X ist ebenfalls integriert. Mit Hilfe dieses Features startest Du nach einem Konsolen-Upgrade direkt dort, wo zu aufgehört hast zu spielen.

Wir hoffen, Dir hat die Show gefallen und Du freust Dich schon auf das nächste Xbox 20/20-Format, über das Du schon bald hier auf Xbox Wire DACH mehr erfährst.