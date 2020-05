PM: Erster Gameplay-Trailer: Das ist Assassin’s Creed Valhalla (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wirf einen Blick auf den ersten Gameplay-Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla und erhalte einen Vorgeschmack auf die neue Wikingersaga und ihre spannenden Schlachten, die Du Ende des Jahres auf Xbox Series X und Xbox One erleben wirst. Tauche ein in das Zeitalter der Wikinger, schlüpfe in die Rolle von Eivor, einem Clansführer der Wikinger, und erschaffe ein mittelalterliches Imperium – von den kalten Fjorden Norwegens bis in die grünen Wiesen Englands.

Ein Blick in klare blaue Augen und ein nordischer Tempel, dessen Silhouette sich vor mystischen Nordlichtern erhebt, liefern zu Beginn des Trailers einen atmosphärischen Einstieg. Wikinger feiern in einem Langhaus, eine Statue Thors wacht über die Krieger und Eivors für Assassinen typische versteckte Klinge zeigt sich in der Nahaufnahme. Außerdem erhältst Du einen Blick auf die kunstvollen Tattoos Eivors, die Du im späteren Spielverlauf sogar individuell anpassen kannst. Schließlich sticht ein Langschiff in See und Eivors treuer Raben-Begleiter erhebt sich in die Lüfte.

In der nächsten Szene siehst Du eine typisch englische Landschaft – im Zentrum ein mysteriöser Obelisk, der einen traditionellen Altar der Wikinger darstellt. Ein gepanzerter Krieger hisst ein Banner verziert mit einem bedrohlichen roten Drachen. Als die Zeit vergeht, blickst Du über einen mit Steinhaufen übersäten Hang und schaust auf Altäre von Wikinger und Christen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die imposante Kulturstätte Stonehenge zeigt sich in voller Pracht.

Im Fackelschein versammeln sich die Krieger von Aelfred, König von Wessex, bevor ihr Monarch in Sicht kommt. Als Eivor von seinem Langschiff springt und seine Truppen mit einem Horn versammelt, ist es Zeit sich in den Kampf zu stürzen. Im Schatten einer mächtigen Belagerungsmaschine, die auf eine sächsische Festung zurollt, stürzt sich Eivor in einen weiteren Feind, diesmal mit einem fliegenden Angriff und einem vernichtenden letzten Hieb.

In Assassin’s Creed Valhalla kämpfst Du zwar zweihändig, was einige besonders intensive Takedowns ermöglicht, trotzdem entscheiden sich nicht alle Schlachten im Nahkampf. Eivor feuert mit seinem Bogen auf eine Balliste der Festungsmauer ehe der Rammbock der Wikinger ihre Tore einschlägt und der Ansturm auf das Innere der Burg beginnt. Hier erfährst Du noch ein überraschendes Detail zum Kampfsystem: Eivor schleudert seine Äxte mit beeindruckender Wucht auf weit entfernte Gegner.

Als Eivor die flammende Zerstörung betrachtet, siehst Du noch einmal eisblaue Augen – dieselben Augen, die Du schon zu Beginn des Trailers im Tempel sehen konntest. Fast schon müde schließen sie sich langsam. Auf Eivors Schultern thront sein treuer Rabe, der bereit ist, sich in die Lüfte zu erheben – ganz ähnlich Odins treuen Raben Hugin und Munin. Bei seinem Flug über das Schlachtfeld ermöglicht er Eivor eine klare Übersicht der Kämpfe.

Assassin’s Creed Valhalla unterstützt Smart Delivery, sodass Du, falls Du das Spiel für die Xbox One erwirbst, zusätzlich ein kostenloses Upgrade auf die Version der Xbox Series X erhältst, sobald diese erscheint. Bis dahin schleife Deine Äxte und setz die Segel für ein neues Abenteuer, das noch Ende diesen Jahres erscheint.