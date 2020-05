PM: Final Fantasy VII Remake und Resident Evil 3 feiern ihr Debüt in den Top-Downloads im PlayStation Store im April (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Den April 2020 hätte man auch inoffiziell den „Remake-Monat” nennen können, denn eine ganze Reihe neu entwickelter Klassiker wurden in kurzer Zeit veröffentlicht. Und sowohl die hervorragende Leistung von Square Enix als auch die von Capcom werden in der Top-Downloads-Liste für PS4 im April entsprechend von den Fans gewürdigt.

Auf PS VR konnte Blood & Truth den ersten Platz erobern, während sich Call of Duty: Warzone und Fortnite im F2P- respektive DLC-Segment an der Spitze hielten.

Die vollständige Liste findet ihr unten.

PS4

Grand Theft Auto V ( 3 )

EA SPORTS FIFA 20 ( 2 )

Call of Duty: Modern Warfare ( 1 )

FINAL FANTASY VII REMAKE ( Neu )

NBA 2K20 ( WE )

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ( 20 )

EA SPORTS UFC 3 ( WE )

Minecraft ( 5 )

Marvel’s Spider-Man ( WE )

RESIDENT EVIL 3 ( Neu )

MONOPOLY PLUS ( WE )

Rocket League ( 11 )

Assassin’s Creed Odyssey ( 10 )

Days Gone ( WE )

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE ( WE )

Red Dead Redemption 2 ( 19 )

The Crew 2 ( 13 )

Tom Clancy’s The Division 2 ( WE )

eFootball PES 2020 ( WE )

Need for Speed Heat ( WE )

PS VR

Blood and Truth ( 5 )

Beat Saber ( 1 )

Creed: Rise to Glory ( 9 )

Job Simulator ( 2 )

RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY ( WE )

ASTRO BOT Rescue Mission ( WE )

Until Dawn: Rush of Blood ( WE )

BOXVR ( WE )

Farpoint ( WE )

SUPERHOT VR ( 4 )

DLC

Fortnite – Irispaket ( 1 )

Fortnite – Nassassine-Herausforderungspaket ( 3 )

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack ( 5 )

Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft – Season Pass ( WE )

Assassin’s Creed Odyssey – Season-Pass ( WE )

Fortnite: Rette die Welt – Standard-Gründerpaket ( 10 )

The Division 2 – Warlords of New York – Erweiterung ( 2 )

Need for Speed Heat – McLaren F1 Black Market Delivery ( 6 )

Modern Warfare – Atlanta FaZe Pack ( Neu )

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones ( WE )

F2P

Call of Duty: Warzone ( 1 )

Fortnite ( 2 )

Apex Legends ( 3 )

Brawlhalla ( 5 )

DON’T EVEN THINK ( Neu )

eFootball PES 2020 LITE ( 4 )

Destiny 2 ( Neu )

WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS ( 7 )

DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version ( 6 )

Paladins ( 9 )