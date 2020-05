Yakuza - Like a Dragon: Trailer für Xbox Series X

PC XOne PS4 Linux MacOS

Yakuza - Like a Dragon, der siebte Teil der Yakuza-Serie, erscheint noch 2020 im Westen als Launchtitel für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. Dies kündigte ein neuer Trailer im Zuge des Inside-Xbox-Events am 8. Mai 2020 an. Anders als die vorherigen Teile von Yakuza spielt ihr nicht Kazuma, dessen Geschichte in Yakuza 6 - The Song of Life (im Letsplay) abgeschlossen wurde. Ihr spielt stattdessen den neuen Helden Ichiban in Yokohama, der für seinen Chef in den Bau wandert und bei seiner Rückkehr als Belohnung auf der Abschussliste landet.

Der Trailer zeigt überbordende Action und Kuriositäten, jedoch kein Gameplay der Kämpfe, die von der etablierten Prügel-Action der Vorgänger auf taktische Rollenspiel-Schlägereien umgeschwenkt haben.