PM: DiRT 5: Die nächste Generation des Off-Road-Klassikers angekündigt (Microsoft Xbox Wire)

Die Eindrücke vom Announcement-Trailer der aktuellen Episode von Inside Xbox sind noch ganz frisch – jetzt gewährt das Codemasters-Team weitere detaillierte Einblicke in DiRT 5, das noch dieses Jahr für Xbox One und Xbox Series X erscheint.

Das Entwicklungsteam in Cheshire, Großbritannien hat in den letzten Monaten an der Umsetzung eines Konzepts gearbeitet, das Dirt 5 vermutlich zu einem der realistischsten, aufregendsten und innovativsten Offroad-Rennspiele überhaupt macht. Dabei ist die elektrisierende Rennaction nur der Anfang!

Die Geschichte von DiRT reicht bis in das Jahr 1998 zurück, als mit Colin McRae Rally das erste Offroad-Rennspiel für Konsole erschien. 2007 ging die Serie in das DiRT-Franchise über, das sich seitdem mit spannender und ultra-realistischer Rennaction einen Namen gemacht hat. Besonders stolz sind die Entwickler auf DiRT Rally 2.0 – doch mit DiRT 5 werden sie das Genre auf ein neues Level hieven.

Wirf am besten einfach einen Blick in den neuen Trailer aus der neuesten Episode von Inside Xbox und Du siehst, was die Entwickler meinen: Die Rennstrecken sind noch atemberaubender, das Fahrgefühl noch mitreißender und die Fahrzeuge bieten viel mehr Abwechslung. An Schauplätzen auf der ganzen Welt, die der Realität bis ins kleinste Detail nachempfunden sind, bringst Du Deinen Rallye-Boliden bis an die Grenzen der Physik und misst Dich mit den Besten des Sports.

DiRT 5 hebt das Spielerlebnis in jeder Hinsicht auf eine neue Stufe. Da wäre beispielweise der Karrieremodus, in dem Du eine tiefgreifende Story sowie eine mit Stars gespickte Besetzung erlebst. Die legendären Synchronsprecher Troy Baker und Nolan North begleiten Dich auf Deinem Weg in den Rallye-Olymp, den Du durch eigene Entscheidungen selbst mitbestimmst.

Was die persönliche Gestaltung Deines Boliden angeht, hast Du zahlreiche neue Möglichkeiten und im In-Race Photo Mode lässt Du Deiner kreativen Ader freien Lauf. Ob Du Dich online mit bis zu elf anderen Spielern in verschiedenen Modi misst oder offline per Splitscreen gegen bis zu drei Deiner Freunde antrittst – Du entscheidest!

Alle Ideen, die Codemasters in DiRT 5 umgesetzt hat, kommen durch die leistungsfähige Xbox Series X besser zur Geltung. Die Entwickler haben sämtliche Möglichkeiten ausgereizt, um die Grafik und das Gameplay des Rennspiels zu perfektionieren. Was das konkret für DiRT 5 bedeutet? Zum Beispel konstante Action, millimetergenaue Kontrolle und die Aussicht, jedes noch so kleine Stückchen Schlamm auf der Windschutzscheibe zu erkennen.

Mach Dich bereit, zeige Dein Können und werde zu einer unvergesslichen Legende in DiRT 5. Der Rallye-Olymp wartet auf Dich!