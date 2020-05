Second Extinction - Reclaim Earth: Dinosaurier-Shooter im blutigen Trailer

Erstmals vorgestellt wurde im Rahmen der heutigen Inside-Xbox-Präsentation der Team-Shooter Second Extinction. Viel geht aus dem Series-X-Gameplay-Video noch nicht hervor, allerdings scheint er die Kernkompetenz des Spiels trotzdem gut zusammenzufassen: In einem Team aus bis zu vier Spielern verarbeitet ihr haufenweise Dinosaurier zu Gulasch. Die prähistorischen Biester scheinen die Welt zurückerobert zu haben – und wie der Mensch nunmal so ist, gefällt ihm das natürlich gar nicht. Also greift er zu den Waffen und lässt die Finger nicht vom Abzug weichen. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen – Dino-Freunde sollten aber genau überlegen, ob sie auf "Play" drücken.