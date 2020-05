Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Series-X-Trailer veröffentlicht

PC XOne PS4

Auch zu dem Vampirabenteuer Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (Preview) gab es während der heutigen Inside-Xbox-Episode neues Material zu sehen. In diesem seht ihr gut gelaunte Blutsauger, die zu beschwingter Musik das Tanzbein schwingen. Aber auch ein paar Kampfszenen werden gezeigt, es ist also nicht alles Jubel, Trubel, Heiterkeit im Vampirland. Bei den gezeigten Szenen handelt es sich nicht um tatsächliches Gameplay, wie Microsoft aber im Vorfeld der Präsentation angekündigt hat, soll es sich zumindest um Engine-Material handeln. Den passenderweise "Come Dance" getauften Trailer findet ihr unterhalb dieser News.