Assassin's Creed Valhalla: Erste Gameplay-Szenen auf Xbox Series X

PC XOne PS4

Assassin's Creed Valhalla ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahmen der heutigen Inside-Xbox-Ausgabe wurden wie versprochen erste Gameplay-Szenen aus Assassin's Creed Valhalla veröffentlicht. Wobei der Begriff etwas irreführend ist, denn die gezeigten Szenen stammen vielmehr aus der Engine und sind nicht direkt gespielt. Ihr seht also weder die neuen Möglichkeiten zur Charakteranpassung, noch den umfangreichen Ausbau eurer Wikingersiedlung. Vielmehr zeigt euch Ubisoft in dem Video Cutscenes, die optisch ohne Frage beeindruckend sind, aber eben kein echtes Gameplay zeigen. Abgespielt wurden die gezeigten Abschnitte auf der im Weihnachtsgeschäft erscheinenden Xbox Series X, für die Valhalla ein Launch-Titel wird. Das neue Assassinenabenteuer erscheint aber natürlich auch noch auf den alten Konsolen. Das Video findet ihr unterhalb dieser News.

In diesem ist der Hauptcharakter Eivor zu sehen, aber auch das berühmte Stein-Monument Stonehenge hat einen Auftritt. Anstelle eines Adlers begleitet euch nun ein Rabe im Spiel, mit dem ihr feindliche Lager und den Rest der Spielwelt ausloten könnt. Wenn die Engine-Szenen in etwa das repräsentieren, was im Spiel auch stattfinden wird, dann wird das Plündern und Brandschatzen keinesfalls zimperlich ablaufen. Aber so war das nun mal, als die Wikinger Norwegen verlassen haben, um England zu erobern. Jedoch muss Ubisoft natürlich auch die weltweiten Altersfreigaben im Hinterkopf behalten. Wir dürfen also gespannt sein, wie deftig der Gewaltgrad im fertigen Spiel tatsächlich ausfällt.

Wie im Zuge der Präsentation außerdem bestätigt wurde, wird Assassin's Creed Valhalla nicht nur Gebrauch von der neuen Technik der Series X machen, um die Ladezeiten zu verringern. Es wird außerdem das "Smart Delivery"-Feature nutzen. Das bedeutet, ihr kauft das Spiel für eure Xbox One und könnt es nach dem Kauf der neuen Konsole auch auf der Xbox Series X spielen.