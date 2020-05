THQ Nordic und Koch Media tauschen Marken aus

Die beiden Publisher THQ Nordic und Koch Media haben sich auf den Tausch der Rechte an einigen Spielemarken geeinigt. Beide Firmen sind Tochtergesellschaften der schwedischen Embracer Group, die bis 2019 THQ Nordic AB hieß. Daher steht zu vermuten, dass die ungewöhnliche Transaktion recht glatt über die Bühne ging. Auf Twitter zeigt THQ Nordic den Tausch als Pokemon-Übertragung zwischen zwei Gameboys.

THQ Nordic erhält die Rechte an den Serien Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight und Singles - Flirt up your life. Koch Media erwirbt im Gegenzug die Reihen-Rechte an Red Faction und Painkiller. Eventuell bietet dieser Tausch die Möglichkeit, die ursprünglichen Teams wieder mit ihren Marken zu betrauen. Volition, die Schöpfer von Red Faction, sind unter dem Dach von Koch Media zu finden. THQ Nordic dagegen hatte 2019 den Bochumer Entwickler Piranha Bytes übernommen (GG berichtete).

Bisher sind allerdings keine weiteren Details oder gar Ankündigungen bekannt.