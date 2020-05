game: „9 von 10 PC-Spielen werden inzwischen als Download gekauft“

Abermals informierte der game – Verband der deutschen Games-Branche über die Entwicklungen des hiesigen Spiele-Marktes. Konkret geht es um die generell erzielten Umsätze – bezogen auf Spiele-Hardware und -Software – sowie den Anteil der Download-Verkäufe.

In Bezug auf Letztgenanntes heißt es, dass im Jahr 2019 etwa 45 Prozent der Spiele (PC, Konsolen und Handheld) als Downloadvariante erworben wurden, was gegenüber dem Jahr 2018 eine Steigerung von vier Prozent bedeutet. Neben dem reinen Absatz ist auch der Umsatz gestiegen: Im vorangegangenen Jahr wurden mit Download-Käufen für die genannten Plattformen 33 Prozent Umsatz generiert. Verglichen mit dem Jahr 2018 (28 Prozent) ist somit eine Steigerung von fünf Prozent zu verzeichnen. Wichtig zu erwähnen: Spiele-Apps, die ausschließlich als Download erworben werden können, sind hierbei nicht enthalten.

Vor dem Hintergrund, dass inzwischen neun von zehn PC-Spielen als Download gekauft werden (bei den Konsolen sind es 24 Prozent), macht der game-Geschäftsführer Felix Falk deutlich, dass sich Distributionsplattformen wie zum Beispiel Steam, der Epic Games Store, der Nintendo eShop, Uplay, Origin, der PlayStation Store oder der Xbox Games Store neben dem klassischen Handel als Verkaufsstelle fest etabliert haben:

Download-Portale gewinnen neben dem klassischen Handel seit Jahren an Beliebtheit bei Spielerinnen und Spielern. Der komfortable Zugang, das breite Spektrum sowie Spiele-Erweiterungen und Beta-Versionen machen die Plattformen für viele Gamerinnen und Gamer besonders interessant. Gerade in diesen Zeiten zeigt sich eine der großen Stärken der digitalen Distribution: Auch in Quarantäne muss niemand auf den neuesten Spiele-Spaß verzichten.