Ghostrunner: Demo zum Cyberpunk-Shooter veröffentlicht

Der Cyberpunk scheint seit der wachsenden Vorfreude aufauch bei den Spielentwicklern äußerst beliebt zu sein. Zuletzt erschienen etwa das Adventure Cloudpunk oder das Puzzle-Spiel 7th Sector in dem futuristischen Setting. Waschechte Action soll hingegenvon One More Level bieten, an dem auch ein Team von 3D Realms mitarbeitet. Chaos, Armut und Gewalt prägen das Leben in einer dystopischen Turmstadt. Als mit Implantaten versehener Cyber-Krieger erklimmt ihr mit der Fähigkeit, an Wänden zu laufen den riesigen Dharma Tower auf der Jagd nach dem Schlüsselmeister, der das unwürdige Leben aller Bewohner der Stadt bestimmt. Dabei schaltet das Spiel zwischen physischer Welt und dem Cyberspace hin und her.