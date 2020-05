Nascar Heat 5: Der Kreisverkehr öffnet im Juli // eSport-Ambitionen

PC XOne PS4

Seit nunmehr 26 Jahren kleben Liebhaber monotoner Rundkursrennen bis zu 500 Runden lang am Heck des Vordermanns und damit vor dem Bildschirm. Was damals mit Nascar Racing von Papyrus und Sierra On-Line mit pixeliger 3D-Grafik begann, findet ab 10. Juli 2020 mit Nascar Heat 5 von 704Games und Motorsport Games seine erneute Fortführung auf PC, PS4 und Xbox One. Auf 34 Originalstrecken Nordamerikas bahnt ihr euch euren Weg gegen die offiziellen Teams, Autos und Fahrer der aktuellen Nascar Cup Series. Für den neuesten Teil wurde unter anderem am Karrieremodus gebastelt, der nun noch mehr Statistiken bietet. Ein ausgebauter Testmodus soll den Fokus auf eine waschechte Rennsimulation verstärken. PC-Spieler müssen für den Titel einen Controller bereit halten, Tastatur und Maus werden ausdrücklich nicht unterstützt.

Neben dem Solo-Part dürfen erneut zwei Spieler im Splitscreen-Modus gegeneinander antreten oder ihr versucht euer Glück online gegen bis zu 40 andere Spieler. Das dient vor allem zu Übungsfahrten für die noch in diesem Jahr stattfindende eNASCAR Heat Pro League, mit der man vor allem im Nascar-Land USA im eSport-Bereich ganz oben mitmischen will. Außerdem wird Nascar Heat 5 einen Seasonpass bieten, der zunächst vier DLCs beinhaltet. Weitere Inhaltsverbesserungen gibt es gegen "Ingame-Cash". Vorbesteller der rund 42 Euro teuren Simulation (59 Euro für die Gold Edition) dürfen sich über Extras wie einen Karriere-Boost und spezielle Chassis freuen.