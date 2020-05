PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole: Red Dead Redemption 2, Day Z, Final Fantasy IX und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Howdy Xbox-Cowboys! Der Xbox Game Pass für Konsole bringt auch im Mai jede Menge spannende neue Spiele, Perks und Updates! Unter anderem ist auch ein fantastischer Top-Titel für alle Fans des Wilden Westens dabei. Welcher genau das ist, findest Du heraus, wenn Du weiterliest!

DayZ (ID@Xbox) – 7. Mai

DayZ ist ein authentisches Onlinespiel, das in einer gnadenlosen, offenen Welt mit Sandbox-Elementen spielt. Pro Server gibt es 60 Spieler, von denen jeder nur ein Ziel vor Augen hat: Überleben um jeden Preis! Es gibt keine offensichtlichen Tipps, Wegpunkte, integrierte Tutorials oder andere Hilfestellungen für Dich. Jede Entscheidung ist ausschlaggebend, denn ohne Speicherstände oder Extraleben kann jeder Fehler tödlich sein. Deine Fähigkeiten und Entscheidungen bestimmen Dein Gameplay und erzeugen einen einzigartigen Spielverlauf.

Red Dead Redemption 2 – 7. Mai

Amerika im Jahre 1899: Arthur Morgan befindet sich mit der Van der Linde-Bande auf der Flucht. Mit Bundesagenten und den besten Kopfgeldjägern des Landes im Nacken bahnt sich die Truppe den Weg durch das raue Kernland Amerikas – es geht ums nackte Überleben. Als die Bande auseinanderzubrechen droht, muss sich Arthur schon bald zwischen den eigenen Idealen und der Loyalität zur Gruppe entscheiden. Der Zugang zu Red Dead Online erfordert eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft.

Final Fantasy IX – 14. Mai

In diesem Klassiker der Final Fantasy-Reihe wollen Zidane und dieTantalos-Theatergruppe Prinzessin Garnet, Thronerbin des Königreichs Alexandria, entführen. Doch zu ihrer Überraschung schließt sich ihnen die Prinzessin freiwillig an und sie fliehen gemeinsam aus dem Schloss. Durch eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse gesellt sich auch ihre Leibgarde Hauptmann Steiner zur Gruppe dazu und eine gefährliche Reise durch eine mystische Welt beginnt.

Fractured Minds (ID@Xbox) – 19. Mai

Fractured Minds ist ein eindringliches, künstlerisches Kurzspiel, das sich mit Angststörungen und psychischen Krankheiten auseinandersetzt. Begib Dich auf eine Reise durch die menschliche Psyche und begegne den alltäglichen Herausforderungen, die mit derartigen Erkrankungen verbunden sind.

Es gibt Grund zur Freude, denn die neuen Xbox Game Pass Ultimate Perks sind da! Der Monat Mai steht ganz im Zeichen der Musik. Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate in Deutschland erhalten kostenlos 3 Monate Spotify Premium. Dieses Angebot gilt nur für neue Spotify-Accounts. Zusätzlich erwartet Dich in Phantasy Star Online 2 erneut einen monatlicher Bonus, der unter anderem aus einer verbesserten Droprate für seltene Items und mehr besteht! Außerdem eine kleine Erinnerung an immer noch aktuelle Perks: Sichere Dir 5.000 MyTeam-Punkte und 30 Skill Boosts in NBA 2K20, ein Xbox Starter Bundle in Warframe und ein von Ori inspiriertes Set für Dein Schiff bestehend aus Segeln, Galionsfigur, Rumpf sowie einer speziellen Flagge in Sea of Thieves. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One.

Seit dem letzten offiziellen Update zum Xbox Game Pass gab es einige Neuzugänge, die Du auf keinen Fall verpassen solltest.

Moving Out

Bereit für eine Karriere in der Möbelbranche? Als frisch zertifizierter Möbelfachmann übernimmst Du Umzugsarbeiten überall in der Stadt Packmore. Egal, ob Einfamilienhaus oder ausrangierter Jumbojet – für Dein motiviertes Team gibt es keinen Umzug, der zu gefährlich oder zu seltsam ist. Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine ganz neue Bedeutung gibt.

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 knüpft da an, wo die legendäre Trilogie vor 25 Jahren aufhörte. Mit einer verbesserten Steuerung und der gewohnt atemberaubenden Grafik kehrst Du gemeinsam mit Axel, Blaze, Adem und neuen Charakteren zurück in die gefährlichsten Bezirke der Stadt und stellst Dich neuen Herausforderungen. Sorge entweder allein oder gemeinsam mit einem Freund für Recht und Ordnung. Fest steht, dass Du in Streets of Rage 4 ein beinhartes Vergnügen mit hämmerndem Soundtrack erlebst.

Human: Fall Flat – Thermal DLC

Human: Fall Flat ist ein skurriles Abenteuer für Rätselfans und Entdecker mit einer gnadenlos realistischen Physik. In dem neuen Thermal-DLC erkundest Du eisige Berge oder heiße Minen. Ein wahrer Goldgräbertraum wird wahr! Mit bis zu sieben Freunden bedienst Du riesige Minenmaschinen, manipulierst aufsteigende Warmluft und durchquerst auf diesem Wege riesige Höhlen.

Journey to the Savage Planet – Hot Garbage DLC

In Journey to the Savage Planet: Hot Garbage erkundest Du den brandneuen Planeten DL-C1, der mit tropischen Stränden, malerischen Ausblicken, toxischem Müll und Killer-Robotern seinen ganz eigenen Charme versprüht. Und Du bist der Einzige, der die Erkundungsmission auf diesem Planeten durchführen kann – Du Glückspilz! Mit Deiner Mitgliedschaft im Xbox Game Pass erhältst Du außerdem bis zu 10 Prozent Preisnachlass!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu machen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

7. Mai:

15. Mai:

