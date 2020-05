PM: Neu im Xbox Game Pass für PC (Beta): Final Fantasy IX, Halo The Master Chief Collection: Halo 2 und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gibt es eine schönere Zeit im Monat als den Tag, an dem die neuen Spiele für den Xbox Game Pass für PC vorgestellt werden? Schöner ist wahrscheinlich nur der Moment, in dem Du erfährst, dass die Spiele schon bald verfügbar sind. Also sei gespannt, es dauert nicht mehr lange!

Endless Legend

In diesem Strategiespiel führst Du eine von acht Zivilisationen, baust Nahrungsmittel an, förderst Industrie, Wirtschaft sowie Magie und steigerst so den Wohlstand der Bevölkerung. Aber Achtung: Der Planet birgt ein unerklärliches apokalyptisches Geheimnis. Wenn Du der Zivilisation hilfst, steht sie loyal hinter dir – darüber hinaus ist allerdings vieles ungewiss. Mache Dich auf die Suche nach dem Geheimnis, aber sei stets auf der Hut, denn es warten viele Gefahren.

Final Fantasy IX – 14. Mai

In diesem Klassiker der Final Fantasy-Reihe wollen Zidane und dieTantalos-Theatergruppe Prinzessin Garnet, Thronerbin des Königreichs Alexandria, entführen. Doch zu ihrer Überraschung schließt sich ihnen die Prinzessin freiwillig an und sie fliehen gemeinsam aus dem Schloss. Durch eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse gesellt sich auch ihre Leibgarde Hauptmann Steiner zur Gruppe dazu und eine gefährliche Reise durch eine mystische Welt beginnt.

Halo: The Master Chief Collection: Halo 2

Mit Halo 2: Anniversary erscheint der nächste Teil der Halo: The Master Chief Collection für den PC. Nachdem er von der Zerstörung des ersten Halo-Rings erfährt, kehrt der Master Chief auf die Erde zurück, um die Invasion der Covenant zu verhindern. In der Folge entwickelt sich ein dramatischer Kampf, der den Verlauf des Mensch-Covenant-Konflikts für immer verändern wird und längst vergessene Geheimnisse zutage fördert.

Seit dem letzten offiziellen Update zum Xbox Game Pass gab es einige Neuzugänge, die Du auf keinen Fall verpassen solltest.

Moving Out – ID@Xbox

Bereit für eine Karriere in der Möbelbranche? Als frisch zertifizierter Möbelfachmann übernimmst Du Umzugsarbeiten überall in der Stadt Packmore. Egal, ob Einfamilienhaus oder ausrangierter Jumbojet – für Dein motiviertes Team gibt es keinen Umzug, der zu gefährlich oder zu seltsam ist. Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine ganz neue Bedeutung gibt.

Streets of Rage 4 – ID@Xbox

Streets of Rage 4 knüpft da an, wo die legendäre Trilogie vor 25 Jahren aufhörte. Mit einer verbesserten Steuerung und der gewohnt atemberaubenden Grafik kehrst Du gemeinsam mit Axel, Blaze, Adem und neuen Charakteren zurück in die gefährlichsten Bezirke der Stadt und stellst Dich neuen Herausforderungen. Sorge entweder allein oder gemeinsam mit einem Freund für Recht und Ordnung. Fest steht, dass Du in Streets of Rage 4 ein beinhartes Vergnügen mit hämmerndem Soundtrack erlebst.

Human: Fall Flat – Thermal DLC

Human: Fall Flat ist ein skurriles Abenteuer für Rätselfans und Entdecker mit einer gnadenlos realistischen Physik. In dem neuen Thermal-DLC erkundest Du eisige Berge oder heiße Minen. Ein wahrer Goldgräbertraum wird wahr! Mit bis zu sieben Freunden bedienst Du riesige Minenmaschinen, manipulierst aufsteigende Warmluft und durchquerst auf diesem Wege riesige Höhlen.

Spiele kommen und Spiele gehen. Falls Du Dich von einem Spiel aus dem Xbox Game Pass aber noch nicht trennen möchtest, kannst Du Deine 20 Prozent Preisnachlass auf den Kauf von im Katalog enthaltenen Spielen nutzen.

