PM: First-Person Roguelike Void Bastards erscheint morgen auf PS4 (Sony Playstation Blog)

Ryan Roth, Audio Director, Blue Manchu:

Viele Bewohner des Sargasso-Nebels verstoßen wiederholt gegen die Arbeitsgesundheits- und Schutzrichtlinien, was zu einer hohen Fluktuationsrate bei Kunden wie euch führt. Wenn ihr jedoch Folgendes beachtet, könnt ihr euer Dienstprogramm auf CNT ausweiten und uns dabei helfen, so viele Aktionen wie möglich zu erfüllen.

Lernt eure Waffen kennen

Einige Bewohner des Nebels haben problematische Angewohnheiten entwickelt – Zecs setzen zum Beispiel unverwundbare Schilde ein. Wählt man die richtige Waffe, kann das viele Vorteile der Gegner neutralisieren. Kittybots sausen so schnell herum, dass Zecs ihre Schilde nicht zu ihnen drehen können, bevor sie eine Selbstzerstörung einleiten. Der Hyper Rifter hingegen spuckt Feinde mit dem Rücken zu euch aus und gibt dir unschätzbare Zeit, um einen Schlag auszuführen.

Wir schätzen jeden Kunden, aber wir schätzen einige mehr als andere

Jeder Kunde hat seine eigene einzigartige Mischung von Skills – manche sind besser als andere (oder passen einfach besser zum eigenen Spielstil). Zu den besten Eigenschaften gehören jene, mit denen ihr zusätzliche Informationen auf der Karte angezeigt bekommt, z. B. die Position von Sicherheitselementen.

Schlimm sind hingegen die, die euch behindern. Wie zum Beispiel „Yahoo”, der schreit, wenn er Beute findet – das alarmiert Feinde in der Umgebung. Seid ihr mit hinderlichen Kunden zusammen, versucht zu einem WCG-Schiff zu gehen , um dort an ein Gentherapie-Terminal zu kommen, um sie umzudrehen. Im schlimmsten Fall könnt ihr den Clienten auch einfach komplett austauschen.

Werdet nicht gierig

Die Diskretions- / Tapferkeitsdebatte wurde gelöst und Diskretion gewonnen. Aber auch mit dem besten Plan der Welt laufen manchmal Dinge einfach schief. Einige Juves entdecken euch, als ihr versucht, einen Gunpoint einzunehmen. Der Ball, nach dem ihr sucht, befindet sich auf der anderen Seite einer Ladung giftiger Pilze? Warum nicht einfach aufgeben und sich zu S.T.E.V. zurückziehen, Wo ihr nach einem leichteren Zielen suchen könnt?

Stopft euch voll

Binge-Eating heilt viel, vor allem, wenn ihr nur noch wenig Gesundheit übrig habt. Habt ihr euch mit Käse- und Zwiebelsandwiches eingedeckt (versucht es im Lux Dining Room), könnt ihr euch jederzeit auf dem S.T.E.V. ausruhen, um zu regenerieren.

Vermeidet Zugluft

Intelligente Clienten kennen den Wert einer verschlossenen Tür. Feinde in dem Hab-Modul? Schließt die die Tür ab und umgeht sie am Besten ganz. Schraubt etwas an der Sicherheitsstation herum? Schließt die Türen ab und lasst es in Ruhe. Wer Lust auf Rache hat, wirf einfach einen Clusterflak durch das zerbrochene Fenster, um ihn zu unterhalten.

Kennt eure Fahrzeuge

Planung wird euren Tag wirklich erleichtern. Wir alle wissen, dass Xonnox auf medizinische Eingriffe spezialisiert ist und der beste Ort ist, wenn die Gesundheit sinkt. Aber es geht noch weiter: Die CNT-Büros sind ein großartiger Ort, um Heftklammern zum Nachladen des Hefters aufzutreiben. Auf einigen Otori-Schiffen lassen sich übrigens auch die Scrambler laden. Keine Sorge, ihr müsst euch das nicht alles merken: Schaut euch einfach auf den Panels an Bord S.T.E.V. um.

Tötet nicht ohne Grund

Klar, es ist legal, aber… es gibt kaum eine Belohnung für die Ermordung von Bürgern, außer natürlich der Befriedigung, sie in einer Wolke kosmischer Gänsehaut explodieren zu sehen. Da Munition meist eher Mangelware ist, versucht möglichst viele Konfrontationen zu meiden. Falls ihr doch kämpfen müsst, nutzt möglichst eure Umgebung, um die Kosten zu minimieren. Lockt Feinde in Strahlung, werft sie aus einer Röhre in den Weltraum oder drillt sie mit dem Scrambler so, dass sie gegeneinander stehen.

Viel Glück da draußen!

Vergesst nicht: BACS zählt auf euch! Ihr müsst die anderen Kunden zurückbringen, damit sie ihren Zweck erfüllen und Buße tun.