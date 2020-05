The Last of Us - Part 2: Düsterer Story-Trailer stimmt auf Launch ein

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Naughty Dog und Sony haben einen rund zweiminütigen Story-Trailer zu The Last of Us - Part 2 veröffentlicht. Während ihr zu Beginn Horden an Clickern seht, stehen im Rest des Trailers mehr menschliche Konflikte im Vordergrund.

Wie Creative Director und Writer Neil Druckmann im Blogeintrag zum Trailer bestätigt, sind Vorbestellungen von The Last of Us - Part 2 wieder möglich und sowohl digitale als auch physische Editionen werden zum Release am 19. Juni 2020 verfügbar sein. Der Release von Naughty Dogs neuem Titel hatte sich wegen der Corona-Pandemie vom Mai in den Juni verschoben (wir berichteten).

Unter dem Youtube-Video wurden bezeichnenderweise die Kommentare deaktiviert. Nach einem Story-Leak kursieren aktuell viele Details zu Story-Wendungen in Kommentarspalten. In einem Statement betonte Druckmann, dass die Gesamtheit der Spielerfahrung auch funktioniere, wenn man schon unwillentlich gespoilert wurde (wir berichteten). Zuletzt stand Naughty Dog jedoch auch öffentlich in der Kritik wegen seiner notorisch harten Crunch-Perioden in der Entwicklung, die es auch bei der Fertigstellung von The Last of Us - Part 2 wieder gab(wir berichteten) – auch nach der Verschiebung des Releasedatums.