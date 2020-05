PM: Seht euch den neuen Story-Trailer zu The Last of Us Part II an (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neil Druckmann | Director, The Last of Us Part II:

Die letzten paar Wochen waren ereignisreich und mit der Bestätigung unseres neuen Veröffentlichungstermins und dem Abschluss der Entwicklung von The Last of Us Part II dauert es jetzt nur noch etwas mehr als einen Monat bis zum Launch am 19. Juni 2020. Gelinde gesagt ist das ein surreales Gefühl.

Dieses Projekt stellt nicht nur Jahre harter Arbeit und Leidenschaft von allen hier bei Naughty Dog dar, sondern auch die Fortsetzung einer Reise, die mit Ellie, Joel und jedem von euch vor ungefähr sieben Jahren ihren Anfang nahm. Es gab einige überraschende Wendungen, aber zum Glück hatten wir euch auf dem Weg immer an unserer Seite. Eure Begeisterung und Unterstützung bedeutet allen hier im Studio unendlich viel.

Während wir auf die Zielgerade einbiegen und ihr The Last of Us Part II bald in euren Händen halten werdet, gibt es immer noch mehr, was wir mit euch teilen möchten – zum Beispiel die Premiere unseres brandneuen Story-Trailers, der euch einen kurzen Einblick ins nächste Kapitel der Geschichte von Ellie und Joel gewährt. Seht ihn euch an:

Von jetzt an wird das Tempo weiter zunehmen, also haltet nach weiteren spannenden Neuigkeiten Ausschau, während wir die Wochen, Tage und Stunden zählen, bis The Last of Us Part II erscheint.

Zu guter Letzt – und weil viele von euch gefragt haben – dürfen wir euch mitteilen, dass Vorbestellungen wieder möglich sind, inklusive der digitalen Versionen von The Last of Us Part II im PlayStation Store und der physischen Versionen bei teilnehmenden Einzelhändlern auf der ganzen Welt.

Die physischen Versionen werden ab Launch auch käuflich zu erwerben sein, die Verfügbarkeit kann aber abhängig von Region und Händler variieren. Näheres dazu erfahrt ihr in den Läden in eurer Nähe.

Bis dahin – passt gut auf euch auf!

Neil