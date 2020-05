Mortal Kombat 11: Robocop und mehr Story im Aftermath-DLC

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 28,89 € bei Amazon.de kaufen.

Die Netherrealm Studios haben soeben die umfangreiche Erweiterung Aftermath für das Prügelspiel Mortal Kombat 11 (im Test, Note 9.0) angekündigt, die bereits am 26. Mai 2020 erscheinen wird. Der DLC wird drei neue Kämpfer umfassen sowie die Geschichte weiterspinnen – ergänzt wird dies durch weitere Inhalte via kostenlosem Patch.

Im Ankündigungs-Trailer erfahrt ihr die Prämisse der Story: Nach den Ereignissen des Hauptspiels wollen die guten Mächte (mal wieder) den Lauf der Zeit ändern. Dafür brauchen sie die Hilfe des Magiers Shang Tsung. Neuzugänge sind die den Fans bekannte Figuren Sheeva und Fujin. Wie für die Reihe üblich, gibt sich auch ein Gaststar die Ehre: Fans von Paul Verhoevens Kultfilm Robocop dürfen nun auch mit Robocop Alex Murphy zuschlagen. Da der Kombat Pack-DLC bereits den T-800 ins Spiel brachte, heißt es erstmals seit 1993 in einem Videospiel wieder Robocop versus The Terminator.

Am 26. Mai erscheint zugleich ein kostenloses Update mit neuen Arenen, in der zudem Arena-Fatalities und Friendship-Finisher ihre Rückkehr feiern. Bei letzterem zerlegen sich die Kämpfer mal nicht blutig in Einzelteile, sondern beenden ihre Matches ganz freundschaftlich. So verteilt etwa Sub-Zero mit seinem Eiswagen zu poppiger Musik Eiscreme. Außerdem wird dann die Mortal Kombat 11 Kollection angeboten, die Hauptspiel, Kombat Pack und Aftermath zu einem digitalen Bündel schnürt.