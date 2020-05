PM: Erste Details zur neuen Erweiterung Aftermath zu Mortal Kombat 11, die diesen Monat erscheint (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dominic Cianciolo, Story & Voiceover Director, NetherRealm Studio:

Ich grüße euch, meine Kämpfer. Seit wir den Story Modus zu Mortal Kombat veröffentlicht haben, machen uns die Fans eine Sache klar: Sie wollen mehr. Sie sind begeistert von den Charakteren und wünschen sich für jede Figur einen Moment im Rampenlicht.

Deshalb sind wir von NetherRealm so aufgeregt, euch nun Mortal Kombat 11: Aftermath vorzustellen. Diese Erweiterung wird einen der größten Fan-Wünsche erfüllen: Eine Erweiterung der Geschichte, die durch die tollen Charaktere unterstützt wird.

Die neuen Kapitel in der Erzählung von Mortal Kombat 11: Aftermath ermöglichten es uns, Nightwolf, Fujin und Sheeva die bisher größten Rollen für ihren Charakter im Mortal Kombat-Universum zuzuweisen. Wir erfahren was sie antreibt, von Fujins Hingabe an Earthrealms Sterblichkeit bis zu Sheevas unsterblicher Loyalität gegenüber ihrer Kaiserin Sindel.

Die Geschichte gibt uns zudem die Möglichkeit, die unglaublichen Kämpfer in Aktion zu sehen. Unser Filmteam hat viele pulsierende Action-Sequenzen ausgedacht, um charakteristischen Fähigkeiten jedes Charakters ausführlich darzustellen.

Wir sind begeistert, dass die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath es dem Fan-Favoriten Cary-Hiroyuki Tagawa ermöglicht, als Shang Tsung triumphierend zurückzukehren. Er ist perfekt als hinterhältiger Zauberer. Durch seine Aufnahme haben wir einen großen Punkt von der Liste des Studios gestrichen.

Mortal Kombat 11: Aftermath setzt direkt nach den Ereignissen von Mortal Kombat 11 an. Liu Kang hat Kronika beendet. Er und Raiden stehen am Anfang der Zeit und bereiten sich darauf vor, Kronikas Sanduhr zu verwenden, um die Geschichte neu zu starten. Diese Vorbereitungen werden jedoch unterbrochen, als einige unerwartete Gäste eintreffen: Fujin, Nightwolf und Shang Tsung.

Shang Tsung erklärt, dass sie Kronikas Gefangene waren, die erst nach ihrem Tod freigelassen wurden. Sie sind nun gekommen, um Liu Kang davon abzuhalten, einen tödlichen Fehler zu begehen. Während Liu Kangs letzten Kampf mit Kronika zerstörte er ihre Krone. Sollte er versuchen, die Geschichte ohne sie neu zu starten, werden sowohl die Sanduhr als auch die Realität zerstört. Alles wäre verloren.

Liu Kangs einzige Lösung? Shang Tsung, Nightwolf und Fujin zurück in die Vergangenheit schicken, um die Krone zurückzuholen, bevor Kronika sie überhaupt erhält. Dieser Plan ist so verrückt, dass er vielleicht funktioniert.

Der Vorteil einer neuen Geschichte? Unser Umwelt-Team durfte eine Reihe neuer Stages bauen. Sie übertrafen sich selbst mit frischen Ideen der klassischen Dead Pool- und Soul Chamber-Arenen, sowie einer neuen Stage, die das Äußere von Kronikas Festung zeigt. Außerdem gibt es eine neue Stage, die RetroKade.

Die Retrokade ist ein Liebesbrief an die Fans, die seit den ersten Tagen von Mortal Kombat bei uns sind. Oldschool-Stages werden mit moderner Präsentation zu etwas ganz Neuem vermischt. Es ist, als hätte jemand ein Portal zu NostalgiaRealm geöffnet!

NetherRealm bleibt NetherRealm, also endet unser Ausflug in die Vergangenheit von Mortal Kombat hier noch nicht. Irgendwie fanden unsere Künstler auch Zeit, Stage Fatalities wiederzubeleben. Sie befinden sich nicht in jeder Arena und es bleibt vorerst ein Geheimnis, wo ihr Fatalities entdeckt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken.

Zusammen mit Stage Fatalities hatten unsere Künstler ein weiteres Leidenschaftsprojekt, das sie umsetzen wollten: die Rückkehr der Friendships. Sie haben alles gegeben, um einige der lustigsten und freundlichsten Inhalte zu erstellen, die Mortal Kombat jemals gesehen hat! Ich habe sie alle angeschaut und bei jedem musste ich lächeln!

Es gibt viele neue Inhalte dank Mortal Kombat 11: Aftermath, aber ich denke, am Meisten zum Lächeln bringt der legendäre RoboCop als neuer Charakter im Spiel. RoboCop hat die kreativen Bemühungen vieler hier bei NetherRealm stark beeinflusst.

Ich glaube nicht, dass auch nur einer von uns tatsächlich gedacht hat, wir könnten seine Geschichte erweitern oder gar mit dem tollen Peter Weller zusammenarbeiten, um den Fans RoboCop zurückzubringen. Als wir die Chance bekamen, mussten wir einfach das Allerbeste daraus machen.

Mortal Kombat 11: Aftermath ist zuerst digital, ab dem 26. Mai 2020 erhältlich. Wir können es kaum erwarten, dass ihr diese riesige Erweiterung startet. Wir sind unglaublich stolz auf die neuen Inhalte. Wenn wir unseren Job richtig gemacht haben, werdet ihr noch mehr wollen.