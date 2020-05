Evil Genius: Rebellion verteilt Gratis-Kopien

PC

Das Böse lauert bekanntlich hinter jeder Ecke. Und gerade heutzutage ist es wichtiger denn je, die Mechanismen zu verstehen, mit denen Superschurken arbeiten. Um Aufklärung in dieser Sache bemüht sich aktuell der Entwickler Rebellion. Er bietet auf seiner Webseite den Klassiker Evil Genius (zum User-Test) zum kostenlosen Erwerb an. Diese Bösewicht-Simulation erschien 2004 und versetzt den Spieler in die Rolle eines typischen Bond- oder Powers-Bösewichts. Aus seiner unterirdischen Zentrale heraus steuert dieser sein Imperium des Schreckens und kümmert sich um die Bedürftnisse seiner Angestellten. Ursprünglich entwickelt wurde das Spiel von Exilixir Studios; als Publisher fungierte Vivendi Universal.

Nachdem die Entwicklung eines bereits 2004 angekündigter Nachfolger wieder eingestellt wurde, verkaufte Videndi die Rechte zu Evil Genius an Rebellion, die seit 2017 offiziell an einem zweiten Teil arbeiten. Derzeit soll der Nachfolger Evil Genius 2 bereits dieses Jahr für den PC erscheinen.

Wie lange die Gratis-Aktion verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Um sich das kostenlose Spiel sichern zu können, benötigt ihr allerdings eine Rebellion-ID, die ihr mit eurem Steam-Account verknüpfen müsst. Vermutlich ist das also nur ein weiterer Baustein im Plan des teuflischen Evil Genius.