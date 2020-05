PC

, die Firma hinter den-Universen, ist zwar in erster Linie für die Tabletop-Spiele bekannt, hat aber auch eine lange Brettspielgeschichte. Eine neuere Spin-Off-Reihe ist die in der Welt vonangesiedelte-Reihe, die die Tabletop-Partien auf kleine Scharmützel zwischen wenigen Kämpfern herunterbricht. Diese Serie greiftauf und verfrachtet dieses auch kompetitiv gespielte System auf den PC.Das Spielprinzip ist einfach: Zwei Kriegsscharen treten auf hexfeldbasierten Schlachtfeldern rundenweise gegeneinander an. Vor Spielbeginn werden abwechselnd Schlachtfelder bestimmt, fünf Missionsziele und schließlich die Kämpfer platziert. Die drei Runden laufen dann in mehreren Phasen ab: Pro Runde aktivieren beide Seite abwechselnd einen Kämpfer und führen Bewegungs- und Kampfaktion mit diesem durch oder ziehen ungünstige Karten neu. Dann können beide Seiten abwechselnd Aktionskarten spielen, bis beide gepasst haben. Danach geht es mit der nächsten Aktivierung weiter. Eine Runde besteht aus vier Aktivierungen pro Seite, eine Partie also aus zwölf eigenen Zügen. Gewonnen hat, wer am Ende mehr Siegpunkte hat, die über Missionsziele und das Ausschalten von Gegnern erlangt werden.Während von der Reihenfolge bis zu den Kampfaktionen vieles ausgewürfelt wird, kommt die taktische Tiefe durch das Zusammenspiel aus Missions- und Aktionskarten zustande. Missionskarten können zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten Siegpunkte bringen: Sofort (beispielsweise durch das Ausschalten des Anführers), am Rundenende (zum Beispiel durch das Halten von Missionszielen) und am Spielende (beispielsweise durch alle eigenen Kämpfer auf der feindlichen Hälfte). Letztere bringen deutlich mehr Siegpunkte, sind aber auch schwerer zu erfüllen. Und frühes Werten bringt auch Vorteile mit sich.Denn einige Aktionskarten bringen euren Kämpfern dauerhafte Verbesserungen wie mächtigere Angriffe und Konter, benötigen aber einen verfügbaren (am Ende trotzdem gewerteten) Siegpunkt zum Ausspielen. Die weiteren Aktionskarten können auch ohne Siegpunkt gespielt werden und bringen Effekte wie das Verschieben von Kämpfern oder das Wiederholen von Angriffen mit sich. Die verfügbaren Karten können durch das Anpassen der Decks frei zusammengestellt werden.Die taktische Vielfalt wird durch die Fraktionen weiter erhöht: So treten die Stormcast Eternals mit nur drei Kriegern an, während die Grabwache sieben Skelette, die per Aktionskarte wieder auferstehen, aufstellt. Alle Kriegsscharen bringen neben solchen Aktionskarten auch passende eigene Missionsziele mit sich. So können die feigen Skaven (mit der richtigen Karte) punkten, wenn ihr Anführer am Ende des Spiels in der eigenen Hälfte und mit Abstand zum Feind platziert ist. Aussagen über die Balance sind im Rahmen dieses Checks leider schwierig, der erste Eindruck war aber gut.Wie der Name schon andeutet, ist das Spiel sehr auf den Online-Modus, also PvP, fokussiert, wobei eine Partie um die 20 Minuten dauert. Geboten werden Gelegenheits- und Ranglistenspiele, wobei im Rahmen dieses Checks mit kurzer Wartezeit immer Gegner bereit standen. Zum Üben sind auch Spiele gegen Bots möglich. Tägliche Quests oder eine Solo-Kampagne, wie sie etwa vongeboten wird, sind aber leider nicht enthalten.Warhammer Underworlds Online bietet Freunden von Würfel- und Kartenspielen ein interessantes Regelwerk mit taktischer Tiefe, das beim Ziehen der Karten und dem Würfelglück zwar mit einem Zufallsfaktor einhergeht. Dieser kann durch geschickte Platzierung der Kämpfer, passende Decks und schlaue Züge aber sehr zu den eigenen Gunsten verschoben werden kann. Auch wenn sich die Aktionsphase mit dem wechselseitigen Kartenspielen etwas langwierig anfühlt, gefällt mit das spielerische Grundgerüst insgesamt gut.Wünschenswerter als die schon für DLCs angeteaserten weiteren Fraktionen wäre aber etwas mehr Vielfalt bei den Spielmodi. Wer Wert auf herausfordernde Partien gegen menschliche Mitspieler legt und keinen größeren Rahmen braucht, wird aber mit einem spannenden Spiel versorgt.