Skater XL erscheint am 7. Juli für Xbox One, PS4, PC und Switch

PC Switch XOne PS4

Im Dezember 2018 haben die Easy Day Studios mit Skater XL ein Skateboard-Spiel veröffentlicht, das sich in Konkurrenz zu Session (im Early-Access-Test, Note: 8.0) platziert. Wie auch der Gegenspieler aus dem Hause creā-ture Studios befindet sich Skater XL aktuell noch im Early Access, das soll sich aber ab dem 7. Juli 2020 ändern. An diesem Datum wird die finale Version des Spiels für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Neben dem eigentlichen Release-Termin verrät der entsprechende Trailer auch noch eine Vielzahl von Marken, die im Spiel enthalten werden sein. So könnt ihr euren virtuellen Skater in Klamotten von beispielsweise New Balance, Vans, Lakai, Emerica oder és kleiden. In Sachen Skateboard-Hardware sind Marken wie Element, Grimple Stix, Independent, Spitfire, Mob Grip und noch viele weitere an Board. Passenderweise finden sich auch einige Echtwelt-Pro-Skater wie Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta und Brandon Westgate im Spiel.