PS Now im Mai mit Rainbow Six - Siege, The Evil Within 2 und Get Even

PC PS3 PS4

Get Even ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Get Even ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat seinem kostenpflichtigen Spieleservice Playstation Now drei weitere Titel hinzugefügt. Als Abonnent könnt ihr bis zum 2. November 2020 die Basisversion des Multiplayer-Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) streamen oder auf eure PS4 herunterladen. Zeitlich zunächst unbeschränkt stehen euch zudem das Survivalhorror-Action-Adventure The Evil Within 2 (Testnote 8.5) und der Genre-Mix aus Walking Simulator, Schleich-Spiel mit Shooter-Passagen und Psycho-Horror Get Even (Testnote 7.0) zur Verfügung.

Playstation Now bietet mehr als 700 verschiedene Titel (PS2, PS3 und PS4), die im Rahmen des Abonnements auf der PS4 oder dem PC gespielt werden können. Der Dienst kann wahlweise monatlich (9,99 Euro), vierteljährlich (24,99 Euro) oder jährlich (59,99 Euro) abonniert werden. Neueinsteiger können den Abo-Service sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.