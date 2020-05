Crucible: Team-Shooter von Amazon erscheint am 20. Mai

PC

Mit Crucible werkeln die Amazon Game Studios aktuell an einem Online-Teamshooter. Nun gibt es auch ein Release-Termin für den Titel, er wird am 20. Mai 2020 exklusiv für den PC erscheinen. Crucible wird als Free-to-Play-Titel erscheinen, auf Steam könnt ihr das Spiel ab sofort auf eure Wunschliste setzen.

In Crucible werdet ihr aus einer vielfältigen Heldenauswahl wählen können, ob Alien, Mensch oder Roboter, alles ist dabei. Die ersten Screenshots enthüllen ein Charakterdesign, das dem von Genre-Kollegen wie Overwatch oder Bleeding Edge ähnelt, allerdings setzt Entwickler Relentless Studios auf einen eher realistischen Look im Vergleich zur Cartoon-Optik der Konkurrenz. In Crucible werdet ihr nicht nur gegen andere Spieler antreten, in die Spielwelt erwarten euch auch allerhand feindselige Kreaturen. Euer Ziel ist dabei, neben dem Überleben, Missionen zu erfüllen und Ressourcen zu sammeln.

Erwähnenswert ist im Bezug auf die Relentless Studios, dass Louis Castle die Spieleschmiede leitet. Castle war seinerzeit Mitbegründer von Westwood und war maßgeblich an der Entwicklung von Titeln wie Blade Runner und diversen Command and Conquer-Teilen beteiligt.