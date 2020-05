PM: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Evil Within 2, Get Even ab Mai bei PS Now verfügbar (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diesen Monat erwarten euch drei packende Erlebnisse auf PS Now. Im taktischen Multiplayer-Titel Tom Clancy’s Rainbow Six Siege von Ubisoft sind blitzschnelle Reaktionen und Teamwork erforderlich, um den Sieg davonzutragen. Im actiongeladenen Horror von The Evil Within 2 begebt ihr euch in eine albtraumhafte Stadt voller Monstrositäten. Der Thriller Get Even fordert euch heraus, einen verrückten Abstieg in bruchstückhafte Erinnerungen zu wagen.

Das erwartet euch:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, den äußerst taktischen und stets nervenaufreibenden Multiplayer-Shooter auszuprobieren, der seit seiner Veröffentlichung in 2015 zu einem E-Sport-Phänomen geworden ist. Es gibt zahlreiche Spielmodi, bei denen zwei Teams gegeneinander antreten und eine Vielzahl von Waffen, Gadgets und ausgeklügelte Strategien einsetzen, um über ihre Gegner zu triumphieren. Ihr müsst euch sicher an das kompromisslose Gameplay gewöhnen, aber dadurch werdet ihr auch nach jedem wohlverdienten Sieg wirklich großartig fühlen.

Bitte beachtet: Dies ist die Basisversion

The Evil Within 2

Genre-Liebhaber werden diese Horror-Fortsetzung verschlingen. Begebt euch in einer alternativen Realität in die Stadt Union auf der Suche nach eurer lange totgeglaubten Tochter. In den weitläufigen Bereichen der Stadt voller Gefahren und Geheimnisse warten widerlich-brillant designte Kreaturen und grandiose Jump-Scares auf euch. Aber mit einem Arsenal an Monstervernichtungs-Waffen und der Möglichkeit, euch mit einer ruhigeren Herangehensweise durchzuschleichen, seid ihr bereit, es mit jedem Monster aufzunehmen, das sich zwischen euch und euer Wiedersehen stellt.

Get Even

Puzzler, Shooter, psychologischer Thriller. Mit dem Genre-Mix von den Entwicklern The Farm 51 erwartet euch ein faszinierendes First-Person-Abenteuer. Gefangen in einer Irrenanstalt müsst ihr mit einem Virtual-Reality-Gerät, das operativ an euren Kopf angebracht wurde, Erinnerungen verfolgen und “betreten”, um das Geheimnis hinter eurer Einweisung zu lüften. So packend wie jeder Murder Mystery-Krimi, mit Ereignissen, die von euren Entscheidungen beeinflusst werden, ist Get Even ein Muss für alle, die Geschichten mit jeder Menge Twists lieben. .

Ihr seid neu bei PlayStation Now?

Wenn ihr PlayStation Now noch nicht getestet habt, dann ist das die perfekte Gelegenheit – holt euch jetzt die kostenlose siebentägige Testversion* für PS4 und PC. Ladet über 300 weitere PS4- (und PS2-)Spiele herunter und spielt sie auf eurer PS4 oder PS4 Pro. Außerdem stehen euch über 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele zum Streamen auf eurer PS4 oder eurem PC zur Verfügung.

Freut euch schon jetzt auf weitere Neuheiten für PS Now. Viel Spaß beim Spielen!

